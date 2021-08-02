{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Аркадий Ротенберг: результат российских дзюдоистов на Олимпиаде не отражает амбиций

На Играх в Токио спортсмены завоевали три бронзовые награды
Первый вице-президент организации Аркадий Ротенберг Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Первый вице-президент организации Аркадий Ротенберг
© Михаил Метцель/ТАСС

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Результаты, показанные россиянами на Олимпийских играх в Токио, не отражают спортивных амбиций Федерации дзюдо России. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент организации Аркадий Ротенберг.

На эту тему
"Конкретный неуд". Что случилось с российскими дзюдоистами на Олимпиаде в Токио?
"Конкретный неуд".

Российские дзюдоисты завоевали три бронзовые награды на Играх в Токио. Призерами личного первенства стали Мадина Таймазова (в весовой категории до 70 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

"Результат в Токио не отражает наших спортивных амбиций, но при этом Олимпиада в Токио продемонстрировала потенциал дебютантов. В российском дзюдо сейчас идет смена поколений, считаю важной заслугой тренерского штаба, что не побоялись дать шанс молодым спортсменам, которые показали свой профессионализм и характер", - сказал Ротенберг.

"После Токио, безусловно, необходимо скорректировать курс, без страха признать ошибки, проанализировать скромные результаты и продолжить работу. Хотел бы поддержать тренерский штаб и спортсменов, уверен, что они совместно способны найти решения, которые позволят раскрыться сборной России через три года на Олимпиаде в Париже, все для этого у нас есть", - добавил он.

В медальном зачете в дзюдо лучшей стала команда Японии, завоевавшая девять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали. Второе место заняли французы (2-3-3), третье - дзюдоисты из Косова (2-0-0). Сборная России заняла 13-е место.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро российские дзюдоисты выиграли три награды и заняли третье место в медальном зачете.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Родионенко: российские гимнасты вынуждены быть на голову сильнее для выигрыша медалей
Тренер сборной России отметила, что осталась недовольна тем, как отсудили Ангелину Мельникову
Читать полностью