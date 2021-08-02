Аркадий Ротенберг: результат российских дзюдоистов на Олимпиаде не отражает амбиций

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Результаты, показанные россиянами на Олимпийских играх в Токио, не отражают спортивных амбиций Федерации дзюдо России. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент организации Аркадий Ротенберг.

Что случилось с российскими дзюдоистами на Олимпиаде в Токио?

"Конкретный неуд". Что случилось с российскими дзюдоистами на Олимпиаде в Токио?

Российские дзюдоисты завоевали три бронзовые награды на Играх в Токио. Призерами личного первенства стали Мадина Таймазова (в весовой категории до 70 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

"Результат в Токио не отражает наших спортивных амбиций, но при этом Олимпиада в Токио продемонстрировала потенциал дебютантов. В российском дзюдо сейчас идет смена поколений, считаю важной заслугой тренерского штаба, что не побоялись дать шанс молодым спортсменам, которые показали свой профессионализм и характер", - сказал Ротенберг.

"После Токио, безусловно, необходимо скорректировать курс, без страха признать ошибки, проанализировать скромные результаты и продолжить работу. Хотел бы поддержать тренерский штаб и спортсменов, уверен, что они совместно способны найти решения, которые позволят раскрыться сборной России через три года на Олимпиаде в Париже, все для этого у нас есть", - добавил он.

В медальном зачете в дзюдо лучшей стала команда Японии, завоевавшая девять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали. Второе место заняли французы (2-3-3), третье - дзюдоисты из Косова (2-0-0). Сборная России заняла 13-е место.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро российские дзюдоисты выиграли три награды и заняли третье место в медальном зачете.