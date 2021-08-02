Российские волейболистки сыграют с командой Бразилии в 1/4 финала Олимпиады

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу сыграет с бразильскими спортсменками в четвертьфинале олимпийского турнира.

Российские волейболистки вышли в плей-офф олимпийского турнира с четвертого места в группе

На эту тему

В других четвертьфинальных матчах сборная Южной Кореи сыграет с командой Турции, американки встретятся со сборной Доминиканской Республики, сербские и итальянские волейболистки сыграют между собой. Четвертьфиналы пройдут 4 августа.

Сборная России вышла в плей-офф, заняв четвертое место в группе B. Россиянки одержали три победы и потерпели два поражения.

Финал женского турнира состоится 8 августа, в заключительный день Олимпийских игр. Женская сборная России по волейболу дважды становилась серебряным призером Игр (2000, 2004).