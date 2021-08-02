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XXXII летние Олимпийские игры

Российские волейболистки сыграют с командой Бразилии в 1/4 финала Олимпиады

Четвертьфиналы пройдут 4 августа
Женская сборная России по волейболу Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Женская сборная России по волейболу
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу сыграет с бразильскими спортсменками в четвертьфинале олимпийского турнира.

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В других четвертьфинальных матчах сборная Южной Кореи сыграет с командой Турции, американки встретятся со сборной Доминиканской Республики, сербские и итальянские волейболистки сыграют между собой. Четвертьфиналы пройдут 4 августа.

Сборная России вышла в плей-офф, заняв четвертое место в группе B. Россиянки одержали три победы и потерпели два поражения.

Финал женского турнира состоится 8 августа, в заключительный день Олимпийских игр. Женская сборная России по волейболу дважды становилась серебряным призером Игр (2000, 2004).

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XXXII летние Олимпийские игры
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