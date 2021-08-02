Трансгендер Хаббард объяснила причины неудачного выступления на Олимпиаде

ТАСС, 2 августа. Трансгендер Лорел Хаббард из Новой Зеландии неудачно выступила на Олимпиаде из-за того, что не совладала с эмоциями. Об этом штангистка рассказала в эфире телеканала "Матч ТВ" .

Хаббард выбыла из борьбы в женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг. В первом подходе в рывке Хаббард не взяла 120 кг, а во втором и третьем - 125 кг.

"Я сама с трудом понимаю свои ощущения. Возбуждение от осознания самого факта участия в Олимпийских играх просто переполняет. Я буквально чувствовала бегущий по телу ток. Кажется, поэтому и перегорела", - сказала Хаббард.

Хаббард 43 года, она сменила пол в 2012 году в возрасте 34 лет. В 2017 году спортсменка выиграла серебро чемпионата мира. Она стала первым трансгендером, принявшим участие в Олимпийских играх.