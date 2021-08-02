Витория заявил, что доволен уровнем молодых футболистов "Спартака"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Молодые футболисты московского "Спартака" демонстрируют хороший уровень подготовки. Об этом сказал главный тренер "Спартака" Руй Витория, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Два дебюта в Самаре. "Спартак" одержал первую победу в РПЛ под руководством Витории

После двух туров "Спартак" идет девятым в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), одержав одну победу и потерпев одно поражение. Следующий матч в РПЛ "Спартак" сыграет 7 августа с "Нижним Новгородом".

"Я доволен уровнем молодых футболистов: [Наиля] Умярова, [Александра] Ломовицкого, [Николая] Рассказова, [Ильи] Гапонова и всех остальных. Стараюсь быть в курсе второй команды, академии, по возможности буду посещать игры команд, общаться с тренерами. Все футболисты, которым исполнится 17, 18 лет, будут находиться под моим наблюдением", - сказал Витория.

Витория возглавил "Спартак" в мае, предыдущим клубом португальского специалиста был саудовский "Аль-Наср", где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).

4 августа "Спартак" сыграет в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики", ответная игра состоится в Лиссабоне 10 августа.