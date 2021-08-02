Карпин назвал тяжелым решение об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Ростов"

В понедельник "Ростов" объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. 23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России, контракт был подписан до конца текущего года. Сообщалось, что специалист будет совмещать работу в "Ростове" и сборной.

"Мне хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время - это риск нанести вред, надо быть честным перед самим собой и футболом. Сегодня у нас состоялся откровенный разговор с президентом "Ростова" Арташесом Арутюнянцем, мы говорили не как президент и главный тренер, прежде всего мы близкие друзья, у которых не существует секретов друг от друга. Мы пришли к мнению, что в сложившейся ситуации лучшим вариантом, как и для "Ростова", так и для меня, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России без совмещения", - сказал Карпин.

"Хотел бы поблагодарить Арташеса Владимировича за предоставленную возможность оставаться столько времени у руля такого замечательного клуба, как "Ростов". Мне было оказано поистине безграничное доверие, поддержка. Арташес Владимирович - лучший президент, но что еще важнее, друг, на которого я всегда могу положиться. Большое спасибо болельщикам за ту любовь и поддержку, которую они оказывают и, уверен, будут оказывать команде, мне и моей семье. Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне и как это может отразиться на "Ростове", мы приняли это тяжелое решение, если не оправдал чьих-то ожиданий - простите, мы старались и делали все, как умеем, и все, что в наших силах", - добавил Карпин.

До работы в "Ростове" Карпин тренировал московский "Спартак" (2009-2012, 2012-2014), испанскую "Мальорку" (2014-2015) и армавирское "Торпедо" (2015-2016). Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России, а также выходил в четвертьфинал Лиги Европы (сезоне-2010/11).