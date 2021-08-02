В "Ростове" сообщили, что у клуба есть кандидат на пост главного тренера вместо Карпина

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" имеет кандидата на замену главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину, который покинул команду в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В понедельник "Ростов" объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. 23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России, контракт был подписан до конца текущего года. Сообщалось, что специалист будет совмещать работу в "Ростове" и сборной.

"У клуба есть кандидат. О нем [новом главном тренере] мы объявим в течение нескольких дней", - сказал собеседник агентства.

На вопрос ТАСС о том, уйдут ли помощники, в пресс-службе ответили, что такой информации нет.

До работы в "Ростове" Карпин тренировал московский "Спартак" (2009-2012, 2012-2014), испанскую "Мальорку" (2014-2015) и армавирское "Торпедо" (2015-2016). Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России, а также выходил в четвертьфинал Лиги Европы (сезоне-2010/11).