{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Во втором туре РПЛ не зафиксировано ни одной домашней победы

В заключительном матче "Сочи" на выезде победил "Ахмат"
Марко Дуганджич ("Сочи") и Артем Тимофеев ("Ахмат") Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Марко Дуганджич ("Сочи") и Артем Тимофеев ("Ахмат")
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 2 августа. /ТАСС/. "Сочи" в заключительном матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1 в Грозном победил "Ахмат". На "Ахмат-Арене" могли присутствовать не более 15 100 зрителей, что составляет 50% от вместимости стадиона.

На эту тему
Впервые ни один матч первого тура чемпионата России по футболу не завершился вничью
Впервые ни один матч первого тура чемпионата России по футболу не завершился вничью

На 26-й минуте мяч в свои ворота забил полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин, у "Сочи" отличился нападающий Марко Дуганджич (59-я минута). В составе "Ахмата" голом отметился Габриэл Янку (86).

Во втором туре РПЛ ни одна команда, игравшая матч на своем стадионе, не смогла заработать три очка. В семи матчах победу одержали гости, в одном ("Урал" - "Нижний Новгород") была зафиксирована ничья.

По итогам первого тура не было зафиксировано ни одной ничьей - впервые в высшем дивизионе чемпионата России.

"Сочи" одержал первую победу в сезоне и поднялся на шестое место в таблице. В активе "Ахмата" также три очка, клуб из Грозного занимает 11-ю строчку.

В следующем туре "Ахмат" 8 августа в гостях сыграет с казанским "Рубином". "Сочи" на следующий день примет екатеринбургский "Урал". 5 августа "Сочи" дома проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против сербского "Партизана".

Теги
Российский футбол
XXXII летние Олимпийские игры
Расписание и результаты финалов Олимпиады в Токио
На Играх в Японии разыгрывается 339 комплектов медалей
Расписание и результаты финалов Олимпиады в Токио
Читать полностью