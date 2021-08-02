Во втором туре РПЛ не зафиксировано ни одной домашней победы

ГРОЗНЫЙ, 2 августа. /ТАСС/. "Сочи" в заключительном матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1 в Грозном победил "Ахмат". На "Ахмат-Арене" могли присутствовать не более 15 100 зрителей, что составляет 50% от вместимости стадиона.

Впервые ни один матч первого тура чемпионата России по футболу не завершился вничью

На 26-й минуте мяч в свои ворота забил полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин, у "Сочи" отличился нападающий Марко Дуганджич (59-я минута). В составе "Ахмата" голом отметился Габриэл Янку (86).

Во втором туре РПЛ ни одна команда, игравшая матч на своем стадионе, не смогла заработать три очка. В семи матчах победу одержали гости, в одном ("Урал" - "Нижний Новгород") была зафиксирована ничья.

По итогам первого тура не было зафиксировано ни одной ничьей - впервые в высшем дивизионе чемпионата России.

"Сочи" одержал первую победу в сезоне и поднялся на шестое место в таблице. В активе "Ахмата" также три очка, клуб из Грозного занимает 11-ю строчку.

В следующем туре "Ахмат" 8 августа в гостях сыграет с казанским "Рубином". "Сочи" на следующий день примет екатеринбургский "Урал". 5 августа "Сочи" дома проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против сербского "Партизана".