Олимпиада, день одиннадцатый. Старт Шубенкова и возвращение Байлз

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков во вторник стартует на Олимпийских играх в Токио, у борцов путь к золоту продолжит двукратный чемпион мира Муса Евлоев, российские волейболисты и ватерполистки сыграют четвертьфинальные матчи. Завершатся соревнования по спортивной гимнастике, где ожидается возвращение четырехкратной олимпийской чемпионки, 19-кратной чемпионки мира Симоны Байлз.
Всего 3 августа на Играх в Токио разыграют 26 золотых медалей. Первыми из россиян во вторник в борьбу вступят волейболисты. В четвертьфинале они сразятся с канадцами. В пяти матчах группового этапа команда России потерпела только одно поражение от сборной Франции.
Российские ватерполистки в четвертьфинале сыграют со сборной Австралии. Команды встречались два года назад в 1/4 финала чемпионата мира в Кванджу, австралийки победили со счетом 9:7.
В легкой атлетике в центре внимания окажется Шубенков. Российского бегуна допустили на Игры в последний момент, только после того, как его оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил. Для победителя и призера чемпионатов мира эта Олимпиада станет второй в карьере - пять лет назад на Играх выступала только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая в Токио из-за травмы не сумела пройти квалификацию. В секторе для прыжков с шестом за медаль будет сражаться рекордсмен мира из Швеции Арман Дюплантис.
В женском беге на 200 м интересно будет понаблюдать за выступлением представительниц Намибии Кристин Мбома и Беатрис Масилинги. Их отличительная черта - повышенный уровень тестостерона, который стал поводом для отстранения от дистанции 400 м. На 200-метровке Международная ассоциация легкоатлетических федераций им выступить разрешила. Масилинги в предварительных забегах опередила двукратную чемпионку мира Дафну Схипперс, а Мбома показала лучшее время (22,11 секунды).
Борьба и медали
Завершатся соревнования по спортивной гимнастике. Мужчины разыграют медали на параллельных брусьях и перекладине, женщины - на бревне. Российскую команду представят Никита Нагорный, Давид Белявский и Владислава Уразова. Но главной историей станет возвращение Байлз. Американка из-за проблем со здоровьем пропустила почти весь олимпийский турнир, во вторник у нее будет единственная возможность добыть медаль в Токио.
В греко-римской борьбе за награды сразится Артем Сурков (категория до 67 кг). В женской борьбе - призер чемпионата мира Любовь Овчарова (до 62 кг).
В боксе в четвертьфинале выступит Габил Мамедов (до 63 кг), в полуфиналах - Муслим Гаджимагомедов (до 81) и Альберт Батыргазиев (до 57).
В прыжках в воду с трехметрового трамплина шанс на медаль есть у победителя и многократного призера чемпионатов мира Евгения Кузнецова. В соревновании на байдарках выступят Светлана Черниговская и Максим Спесивцев.
Впервые на Олимпийских играх выступят скалолазы. От российской команды в борьбу за медаль вступает чемпион мира и Европы Алексей Рубцов.
Сборная России занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых медалей. На первом месте идет сборная Китая (29-17-16), вторую строчку занимают американцы (22-25-17). Тройку лидеров замыкают японцы (17-6-10).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|29
|17
|16
|62
|2
|США
|22
|25
|17
|64
|3
|Япония
|17
|6
|10
|33
|4
|Австралия
|14
|4
|15
|33
|5
|Россия
|12
|21
|17
|50
|6
|Великобритания
|11
|12
|12
|35
|7
|Франция
|6
|10
|7
|23
|8
|Германия
|6
|6
|11
|23
|9
|Южная Корея
|6
|4
|9
|19
|10
|Нидерланды
|5
|7
|6
|18
|11
|Италия
|4
|9
|15
|28
|12
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|13
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|14
|Канада
|3
|4
|7
|14
|15
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|16
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|17
|Тайвань
|2
|4
|4
|10
|18
|Бразилия
|2
|3
|5
|10
|19
|Куба
|2
|3
|3
|8
|20
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|21
|Дания
|2
|1
|2
|5
|22
|Словения
|2
|1
|1
|4
|23
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|24
|Греция
|2
|0
|1
|3
|25
|Косово
|2
|0
|0
|2
|25
|Катар
|2
|0
|0
|2
|27
|Грузия
|1
|4
|1
|6
|28
|Испания
|1
|3
|3
|7
|29
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|29
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|29
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|32
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|32
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|32
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|35
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|35
|Сербия
|1
|1
|3
|5
|35
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|38
|Ямайка
|1
|1
|2
|4
|39
|Норвегия
|1
|1
|1
|3
|39
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|39
|Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|42
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|42
|Польша
|1
|1
|0
|2
|44
|Турция
|1
|0
|4
|5
|45
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|45
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|47
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|47
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|47
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|47
|Белоруссия
|1
|0
|1
|2
|51
|Иран
|1
|0
|0
|1
|51
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|51
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|51
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|51
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|51
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|51
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|58
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|58
|Доминиканская республика
|0
|2
|1
|3
|60
|Украина
|0
|1
|5
|6
|61
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|62
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|62
|Кения
|0
|1
|1
|2
|62
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|62
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|62
|Индия
|0
|1
|1
|2
|67
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|67
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|67
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|67
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|71
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|71
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|73
|Египет
|0
|0
|2
|2
|73
|Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|75
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|75
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|75
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|75
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|75
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|75
|Армения
|0
|0
|1
|1