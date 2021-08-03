{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Олимпиада, день одиннадцатый. Старт Шубенкова и возвращение Байлз

Всего 3 августа на Играх в Токио разыграют 26 золотых медалей
© AP Photo/Matthias Schrader

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков во вторник стартует на Олимпийских играх в Токио, у борцов путь к золоту продолжит двукратный чемпион мира Муса Евлоев, российские волейболисты и ватерполистки сыграют четвертьфинальные матчи. Завершатся соревнования по спортивной гимнастике, где ожидается возвращение четырехкратной олимпийской чемпионки, 19-кратной чемпионки мира Симоны Байлз.

На эту тему
Без золота. Итоги десятого дня Олимпийских игр
Без золота.

Всего 3 августа на Играх в Токио разыграют 26 золотых медалей. Первыми из россиян во вторник в борьбу вступят волейболисты. В четвертьфинале они сразятся с канадцами. В пяти матчах группового этапа команда России потерпела только одно поражение от сборной Франции.

Российские ватерполистки в четвертьфинале сыграют со сборной Австралии. Команды встречались два года назад в 1/4 финала чемпионата мира в Кванджу, австралийки победили со счетом 9:7.

В легкой атлетике в центре внимания окажется Шубенков. Российского бегуна допустили на Игры в последний момент, только после того, как его оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил. Для победителя и призера чемпионатов мира эта Олимпиада станет второй в карьере - пять лет назад на Играх выступала только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая в Токио из-за травмы не сумела пройти квалификацию. В секторе для прыжков с шестом за медаль будет сражаться рекордсмен мира из Швеции Арман Дюплантис.

В женском беге на 200 м интересно будет понаблюдать за выступлением представительниц Намибии Кристин Мбома и Беатрис Масилинги. Их отличительная черта - повышенный уровень тестостерона, который стал поводом для отстранения от дистанции 400 м. На 200-метровке Международная ассоциация легкоатлетических федераций им выступить разрешила. Масилинги в предварительных забегах опередила двукратную чемпионку мира Дафну Схипперс, а Мбома показала лучшее время (22,11 секунды).

Борьба и медали

Завершатся соревнования по спортивной гимнастике. Мужчины разыграют медали на параллельных брусьях и перекладине, женщины - на бревне. Российскую команду представят Никита Нагорный, Давид Белявский и Владислава Уразова. Но главной историей станет возвращение Байлз. Американка из-за проблем со здоровьем пропустила почти весь олимпийский турнир, во вторник у нее будет единственная возможность добыть медаль в Токио.

На эту тему

В греко-римской борьбе за награды сразится Артем Сурков (категория до 67 кг). В женской борьбе - призер чемпионата мира Любовь Овчарова (до 62 кг).

В боксе в четвертьфинале выступит Габил Мамедов (до 63 кг), в полуфиналах - Муслим Гаджимагомедов (до 81) и Альберт Батыргазиев (до 57).

В прыжках в воду с трехметрового трамплина шанс на медаль есть у победителя и многократного призера чемпионатов мира Евгения Кузнецова. В соревновании на байдарках выступят Светлана Черниговская и Максим Спесивцев.

Впервые на Олимпийских играх выступят скалолазы. От российской команды в борьбу за медаль вступает чемпион мира и Европы Алексей Рубцов.

Сборная России занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых медалей. На первом месте идет сборная Китая (29-17-16), вторую строчку занимают американцы (22-25-17). Тройку лидеров замыкают японцы (17-6-10).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай29171662
2США22251764
3Япония1761033
4Австралия1441533
5Россия12211750
6Великобритания11121235
7Франция610723
8Германия661123
9Южная Корея64919
10Нидерланды57618
11Италия491528
12Новая Зеландия43411
13Чехия4318
14Канада34714
15Швейцария34512
16Хорватия3227
17Тайвань24410
18Бразилия23510
19Куба2338
20Венгрия2226
21Дания2125
22Словения2114
23Эквадор2103
24Греция2013
25Косово2002
25Катар2002
27Грузия1416
28Испания1337
29Румыния1304
29Швеция1304
29Венесуэла1304
32ЮАР1203
32Гонконг1203
32Словакия1203
35Австрия1135
35Сербия1135
35Индонезия1135
38Ямайка1124
39Норвегия1113
39Бельгия1113
39Эфиопия1113
42Тунис1102
42Польша1102
44Турция1045
45Ирландия1023
45Израиль1023
47Эстония1012
47Узбекистан1012
47Фиджи1012
47Белоруссия1012
51Иран1001
51Таиланд1001
51Филиппины1001
51Бермудские острова1001
51Латвия1001
51Пуэрто-Рико1001
51Марокко1001
58Колумбия0213
58Доминиканская республика0213
60Украина0156
61Монголия0123
62Уганда0112
62Кения0112
62Сан-Марино0112
62Португалия0112
62Индия0112
67Болгария0101
67Туркмения0101
67Иордания0101
67Северная Македония0101
71Казахстан0033
71Мексика0033
73Египет0022
73Азербайджан0022
75Аргентина0011
75Кувейт0011
75Кот-д'Ивуар0011
75Финляндия0011
75Малайзия0011
75Армения0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
Футбол в России
"Без совмещения". Карпин ушел с поста главного тренера "Ростова", выбрав сборную России
Под руководством специалиста ростовский клуб потерпел два поражения подряд на старте сезона РПЛ
"Без совмещения".
Читать полностью