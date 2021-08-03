Олимпиада, день одиннадцатый. Старт Шубенкова и возвращение Байлз

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков во вторник стартует на Олимпийских играх в Токио, у борцов путь к золоту продолжит двукратный чемпион мира Муса Евлоев, российские волейболисты и ватерполистки сыграют четвертьфинальные матчи. Завершатся соревнования по спортивной гимнастике, где ожидается возвращение четырехкратной олимпийской чемпионки, 19-кратной чемпионки мира Симоны Байлз.

Всего 3 августа на Играх в Токио разыграют 26 золотых медалей. Первыми из россиян во вторник в борьбу вступят волейболисты. В четвертьфинале они сразятся с канадцами. В пяти матчах группового этапа команда России потерпела только одно поражение от сборной Франции.

Российские ватерполистки в четвертьфинале сыграют со сборной Австралии. Команды встречались два года назад в 1/4 финала чемпионата мира в Кванджу, австралийки победили со счетом 9:7.

В легкой атлетике в центре внимания окажется Шубенков. Российского бегуна допустили на Игры в последний момент, только после того, как его оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил. Для победителя и призера чемпионатов мира эта Олимпиада станет второй в карьере - пять лет назад на Играх выступала только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая в Токио из-за травмы не сумела пройти квалификацию. В секторе для прыжков с шестом за медаль будет сражаться рекордсмен мира из Швеции Арман Дюплантис.

В женском беге на 200 м интересно будет понаблюдать за выступлением представительниц Намибии Кристин Мбома и Беатрис Масилинги. Их отличительная черта - повышенный уровень тестостерона, который стал поводом для отстранения от дистанции 400 м. На 200-метровке Международная ассоциация легкоатлетических федераций им выступить разрешила. Масилинги в предварительных забегах опередила двукратную чемпионку мира Дафну Схипперс, а Мбома показала лучшее время (22,11 секунды).

Борьба и медали

Завершатся соревнования по спортивной гимнастике. Мужчины разыграют медали на параллельных брусьях и перекладине, женщины - на бревне. Российскую команду представят Никита Нагорный, Давид Белявский и Владислава Уразова. Но главной историей станет возвращение Байлз. Американка из-за проблем со здоровьем пропустила почти весь олимпийский турнир, во вторник у нее будет единственная возможность добыть медаль в Токио.