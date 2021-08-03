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XXXII летние Олимпийские игры

В МОК назвали участников Игр в Токио самым проверяемым на ковид сообществом в мире

В последние дни в Японии фиксируется рост числа зараженных коронавирусом

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Участники Олимпийских игр в Токио образуют самое проверяемое на новую коронавирусную инфекцию сообщество на планете. Об этом журналистам заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

В последние дни в Японии фиксируется рост числа зараженных коронавирусом. Ежедневный прирост превышает 10 тысяч, за месяц это число увеличилось в десять раз.

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"Ситуация, к сожалению, не уникальная для Японии. В моей стране число заразившихся еще больше, как и по всему миру. Но я бы хотел подчеркнуть, что, насколько мне известно, только один госпиталь был задействован под пациентов, которые связаны с Олимпиадой, и их число не так велико. Так что мы не отбираем ресурсы [у системы здравоохранения Японии], тем более что МОК задействовал 200 собственных медицинских сотрудников", - сказал Адамс.

"Вот почему мы стараемся заверить народ Японии в том, что мы делаем все правильно. С июля нами было сделано 500 тысяч тестов. Правда заключается в том, что здесь наиболее тестируемое сообщество в мире", - подчеркнул он.

Олимпийские игры в Токио начались 23 июля, соревнования продлятся до 8 августа. В Играх принимает участие более 11 тыс. спортсменов.

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