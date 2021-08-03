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XXXII летние Олимпийские игры

Новозеландские байдарочницы завоевали золото Олимпиады в двойках на дистанции 500 м

Серебряными призерами стали Каролина Ная и Анна Пулавская из Польши, бронза у представительниц Венгрии Доры Бодоньи и Дануты Козак
Лиза Кэррингтон и Кэйтлин Регал AP/Lee Jin-man
Описание
Лиза Кэррингтон и Кэйтлин Регал
© AP/Lee Jin-man

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Новозеландки Лиза Кэррингтон и Кэйтлин Регал завоевали золотые медали Олимпийских игр в Токио в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 500 метров. Победительницы показали результат 1 минута 35,785 секунды.

Серебряными призерами стали Каролина Ная и Анна Пулавская из Польши (1.36,753), бронза у представительниц Венгрии Доры Бодоньи и Дануты Козак (1.36,867). Россиянки Кира Степанова и Варвара Баранова заняли седьмое место во втором полуфинале. В утешительном заезде они стали седьмыми (1.44,054)

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Кубинцы Сергей Торрес Мадригал и Фернандо Даян Хорхе Энрикес завоевали золото в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1 000 метров, они преодолели дистанцию за 3 минуты 24,995 секунды. Серебряными призерами стали китайцы Лю Хао и Чжэн Пэнфэй (3.25,198), бронза у немцев Себастьяна Бренделя и Тима Хеккера (3.25,615). Российская команда, которую представляли Владислав Чеботарь и Виктор Мелантьев, не смогла выйти в финал, заняв пятое место в первом четвертьфинале. В утешительном заезде россияне стали первыми (3.30,406).

Новозеландка Лиза Кэррингтон завоевала золотую медаль в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 200 метров (38,120 секунды). Серебряным призером стала испанка Тереза Портела (38,883), бронза у представительницы Дании Эммы Йоргенсен (38,901). Россиянка Светлана Черниговская заняла седьмое место во втором полуфинальном заезде и не смогла квалифицироваться в финал. В утешительном заезде она стала второй (39,977).

Венгр Балинт Копас стал олимпийским чемпионом в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 1 000 м, его результат - 3 минуты 20,643 секунды. Его соотечественник Адам Варга стал серебряным призером (3.22,431), бронза досталась португальцу Фернанду Пименте (3.22,478). Россиянин Максим Спесивцев не смог выйти в заключительный этап, став седьмым во втором полуфинале. В утешительном заезде он занял пятое место (3.27,909).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай29181663
2США22271766
3Япония1861034
4Австралия1441533
5Россия12211750
6Великобритания11121235
7Германия771226
8Франция610723
9Южная Корея64919
10Новая Зеландия63514
11Нидерланды57719
12Италия491528
13Чехия4318
14Канада34714
15Швейцария34512
16Бразилия33612
17Куба3339
17Венгрия3339
19Хорватия3227
20Тайвань24410
21Дания2136
22Словения2114
23Норвегия2114
24Эквадор2103
24Греция2013
26Косово2002
26Катар2002
28Испания1438
29Грузия1416
30Румыния1304
30Швеция1304
30Венесуэла1304
33ЮАР1203
33Гонконг1203
33Словакия1203
33Польша1203
37Австрия1135
37Сербия1135
37Индонезия1135
40Ямайка1124
41Бельгия1113
41Эфиопия1113
43Тунис1102
43Филиппины1102
45Турция1045
46Ирландия1023
46Израиль1023
48Эстония1012
48Узбекистан1012
48Фиджи1012
48Белоруссия1012
52Иран1001
52Таиланд1001
52Бермудские острова1001
52Латвия1001
52Пуэрто-Рико1001
52Марокко1001
58Колумбия0213
58Доминиканская республика0213
60Украина0156
61Монголия0123
61Португалия0123
63Уганда0112
63Кения0112
63Сан-Марино0112
63Индия0112
67Болгария0101
67Туркмения0101
67Иордания0101
67Северная Македония0101
71Казахстан0033
71Мексика0033
73Египет0022
73Азербайджан0022
75Аргентина0011
75Кувейт0011
75Кот-д'Ивуар0011
75Финляндия0011
75Малайзия0011
75Армения0011
75Гана0011
75Нигерия0011

 

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