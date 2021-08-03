Новозеландские байдарочницы завоевали золото Олимпиады в двойках на дистанции 500 м

Серебряными призерами стали Каролина Ная и Анна Пулавская из Польши (1.36,753), бронза у представительниц Венгрии Доры Бодоньи и Дануты Козак (1.36,867). Россиянки Кира Степанова и Варвара Баранова заняли седьмое место во втором полуфинале. В утешительном заезде они стали седьмыми (1.44,054)

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Новозеландки Лиза Кэррингтон и Кэйтлин Регал завоевали золотые медали Олимпийских игр в Токио в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 500 метров. Победительницы показали результат 1 минута 35,785 секунды.

Кубинцы Сергей Торрес Мадригал и Фернандо Даян Хорхе Энрикес завоевали золото в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1 000 метров, они преодолели дистанцию за 3 минуты 24,995 секунды. Серебряными призерами стали китайцы Лю Хао и Чжэн Пэнфэй (3.25,198), бронза у немцев Себастьяна Бренделя и Тима Хеккера (3.25,615). Российская команда, которую представляли Владислав Чеботарь и Виктор Мелантьев, не смогла выйти в финал, заняв пятое место в первом четвертьфинале. В утешительном заезде россияне стали первыми (3.30,406).

Новозеландка Лиза Кэррингтон завоевала золотую медаль в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 200 метров (38,120 секунды). Серебряным призером стала испанка Тереза Портела (38,883), бронза у представительницы Дании Эммы Йоргенсен (38,901). Россиянка Светлана Черниговская заняла седьмое место во втором полуфинальном заезде и не смогла квалифицироваться в финал. В утешительном заезде она стала второй (39,977).

Венгр Балинт Копас стал олимпийским чемпионом в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 1 000 м, его результат - 3 минуты 20,643 секунды. Его соотечественник Адам Варга стал серебряным призером (3.22,431), бронза досталась португальцу Фернанду Пименте (3.22,478). Россиянин Максим Спесивцев не смог выйти в заключительный этап, став седьмым во втором полуфинале. В утешительном заезде он занял пятое место (3.27,909).