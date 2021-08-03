Россияне сыграют с бразильцами в полуфинале мужского олимпийского турнира по волейболу

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:22, 25:20) в пользу бразильских волейболистов. В полуфинале сборная Бразилии сыграет с командой России. Ранее эти команды встречались на групповом этапе, матч завершился победой россиян (3-0).

В 2012 году российские волейболисты обыграли бразильцев со счетом 3-2 в финальном матче Олимпиады, завоевав золотые награды. На Играх 2016 года сборные России и Бразилии встретились в полуфинале турнира, тогда победу одержали бразильцы (3-0).

Полуфиналы мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Токио состоятся 5 августа, финал - 7 августа.