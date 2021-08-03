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XXXII летние Олимпийские игры

Россияне сыграют с бразильцами в полуфинале мужского олимпийского турнира по волейболу

В матче 1/4 финала сборная Бразилии победила команду Японии
Волейболисты сборной России Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Волейболисты сборной России
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Мужская сборная Бразилии по волейболу обыграла команду Японии в четвертьфинальном матче олимпийского турнира.

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Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:22, 25:20) в пользу бразильских волейболистов. В полуфинале сборная Бразилии сыграет с командой России. Ранее эти команды встречались на групповом этапе, матч завершился победой россиян (3-0).

В 2012 году российские волейболисты обыграли бразильцев со счетом 3-2 в финальном матче Олимпиады, завоевав золотые награды. На Играх 2016 года сборные России и Бразилии встретились в полуфинале турнира, тогда победу одержали бразильцы (3-0).

Полуфиналы мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Токио состоятся 5 августа, финал - 7 августа.

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