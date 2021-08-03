Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Олимпиады

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Канады в четвертьфинальном матче олимпийского турнира.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:21, 30:28, 25:22) в пользу российских волейболистов.

В полуфинале сборная России сыграет с победителем четвертьфинальной встречи между командами Бразилии и Японии, которая состоится позднее во вторник и начнется в 07:00 мск.

Сборная России заняла первое место по итогам группового этапа. Россияне одержали победы над командами Аргентины (3-1), США (3-1), Бразилии (3-0), Туниса (3:0) и уступила французам (1-3). Канадцы заняли четвертое место в группе, одержав две победы при трех поражениях.

Российские волейболисты седьмой раз подряд вышли в полуфинал Олимпиады. В 2012 году сборная России завоевала золотые медали турнира. Однажды россияне становились серебряными призерами (2000), два раза - обладателями бронзовых наград (2004, 2008). На Играх 2016 года сборная России в матче за третье место проиграла американцам (2-3).

Финал мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Токио состоится 7 августа.