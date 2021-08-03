Мать легкоатлета Шубенкова рассказала, что травма причиняет сыну невыносимую боль

Во вторник Шубенков получил травму на разминке перед выступлением в предварительном забеге Олимпиады на дистанции 110 м с барьерами и снялся с соревнования. Ранее в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики сообщили ТАСС, что у него подозрение на разрыв ахиллова сухожилия.

"Ахилл у него целый. Есть отслоения мягких тканей, из-за чего и появляется нестерпимая боль. Он просто не мог уже ее терпеть", - сказала Шубенкова.

Шубенков является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в беге на 110 метров с барьерами. В 2016 году в результате допингового скандала во Всероссийской федерации легкой атлетики он был отстранен от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Впоследствии на международных соревнованиях Шубенков выступал в нейтральном статусе.

Наталья Шубенкова - советская легкоатлетка, специализировавшаяся в семиборье. Она принимала участие в Олимпийских играх 1988 года в Сеуле и заняла четвертое место, ранее она пропустила Олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелесе, так как СССР отказался от участия. Шубенкова является серебряным призером чемпионата Европы по семиборью, бронзовым призером Игр доброй воли и пятикратной чемпионкой СССР.

Олимпиада завершится 8 августа.