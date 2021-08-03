{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Гимнаст Нагорный рассказал, что испытывал проблемы со здоровьем во время Олимпиады

Спортсмен сообщил, что у него скакала температура, ломило тело, были колики в животе

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российский гимнаст Никита Нагорный испытывал проблемы со здоровьем после выступления в многоборье на Олимпиаде. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Во вторник Нагорный завоевал бронзовую медаль Олимпиады в упражнениях на перекладине.

На эту тему
Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине на Олимпиаде
Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине на Олимпиаде

"У меня нет точного определения, - сказал Нагорный. - Температура скакала, ломало тело, головокружения были, колики в животе. Пока что с врачами нашли оправдание этому - камень начал выходить из почек. Сегодня стало полегче физически, голова не болит, телу проще, но колики есть в животе".

Гимнаст подчеркнул, что тесты на коронавирус дали отрицательные результаты.

"Я сегодня себе сказал, что хватит критиковать себя, просто насладись Играми, которые у некоторых людей бывают только раз в жизни, - продолжил гимнаст. - Как только я понял, что у меня возникли проблемы со здоровьем, мы сообщили об этом команде. Все тесты показали отрицательные результаты, лишь после этого начали сбивать температуру и готовиться к выступлению. Если бы был положительный тест, то меня бы изолировали", - добавил спортсмен.

24-летний Нагорный является олимпийским чемпионом в командных соревнованиях. Также на счету россиянина две бронзы и серебро Олимпийских игр. Нагорный трижды становился чемпионом мира и восемь раз выигрывал золото чемпионатов Европы.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Американка Менса выиграла золото Олимпийских игр в борьбе в весовой категории до 68 кг
В финале спортсменка победила представительницу Нигерии Блессинг Оборудуду
Читать полностью