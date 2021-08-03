Мамиашвили сорвал с себя галстук во время финальной схватки борца Евлоева

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили во время финальной схватки россиянина Мусы Евлоева на Олимпийских играх в Токио на турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг сорвал галстук. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Российский борец греко-римского стиля Евлоев завоевал золото Олимпиады в весе до 97 кг

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По итогам финальной схватки в весовой категории до 97 кг Евлоев стал олимпийским чемпионом, победив представителя Армении Артура Алексаняна со счетом 5:1.

"Да, так получилось", - сказал Мамиашвили ТАСС.

Евлоев завоевал третью медаль для российских борцов. Ранее бронзовыми призерами стали Сергей Емелин (весовая категория до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг). Сборная России, завоевавшая 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград, поднялась на пятое место в медальном зачете Олимпийских игр.