Мамиашвили: олимпийский чемпион Евлоев все сказал своей борьбой

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Россиянин Муса Евлоев показал уверенную борьбу и заслуженно победил на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Во вторник борец греко-римского стиля Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале олимпийского турнира в весовой категории до 97 кг.
"Муса за себя все сказал своей уверенной борьбой, что тут еще можно сказать. Впереди вольная борьба - вступают наши горцы, будем болеть за них", - сказал Мамиашвили.
Евлоев завоевал третью медаль для российских борцов. Ранее бронзовыми призерами стали Сергей Емелин (весовая категория до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг). Сборная России, завоевавшая 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград, поднялась на пятое место в медальном зачете Олимпийских игр, опередив британцев (13-16-13).
Евлоеву 28 лет, он является двукратным чемпионом мира (2018, 2019) и Европы (2019, 2021). В его активе также серебряная медаль мирового первенства (2017).