Мамиашвили: олимпийский чемпион Евлоев все сказал своей борьбой

Во вторник борец греко-римского стиля Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале олимпийского турнира в весовой категории до 97 кг.

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Россиянин Муса Евлоев показал уверенную борьбу и заслуженно победил на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Муса за себя все сказал своей уверенной борьбой, что тут еще можно сказать. Впереди вольная борьба - вступают наши горцы, будем болеть за них", - сказал Мамиашвили.

Евлоев завоевал третью медаль для российских борцов. Ранее бронзовыми призерами стали Сергей Емелин (весовая категория до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг). Сборная России, завоевавшая 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград, поднялась на пятое место в медальном зачете Олимпийских игр, опередив британцев (13-16-13).

Евлоеву 28 лет, он является двукратным чемпионом мира (2018, 2019) и Европы (2019, 2021). В его активе также серебряная медаль мирового первенства (2017).