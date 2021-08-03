Борец Евлоев заявил, что с удовольствием примет участие в чемпионате мира

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев, ставший олимпийским чемпионом Токио в весовой категории до 97 кг, готов принять участие в чемпионате мира, который пройдет после Олимпиады. Об этом он сообщил журналистам.

"Никакой разницы, я ребят на Кубке мира обыгрывал. Если выставят на чемпионат мира - с удовольствием отборюсь на нем в неолимпийском весе", - сказал Евлоев.

"Дома у нас много достойных ребят, у меня на восстановление будет дней десять максимум, и поеду на сбор. Я просто получаю удовольствие от борьбы, для себя это делаю. Самое легкое - выйти и отбороться, самое сложное - это тренироваться". - добавил спортсмен.

Евлоеву 28 лет, он является двукратным чемпионом мира (2018, 2019) и Европы (2019, 2021). В его активе также серебряная медаль мирового первенства (2017).

Чемпионат мира по греко-римской борьбе пройдет с 2 по 10 октября в Норвегии.