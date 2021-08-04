Брат Евлоева заявил, что борец выиграл Олимпиаду благодаря характеру и ответственности

МАГАС, 4 августа. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золото на Олимпийских играх в Токио благодаря своему характеру и ответственному отношению к делу. Такое мнение высказал ТАСС брат олимпийского чемпиона Тимур Евлоев.

Во вторник борец греко-римского стиля Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале олимпийского турнира в весовой категории до 97 кг.

"Упорные тренировки, ответственное отношение, усердие, напор, желание, а он этим действительно горел, это была его мечта, которая воплотилась. Были взлеты и падения, но Муса закалял свой характер и шел вперед", - сказал Тимур Евлоев.

По его словам, Муса с детства проявлял упорство и отвагу, которые не всегда свойственны даже взрослым людям. "Он был очень шустрым мальчиком, который постоянно дрался. Как-то он защитил двух маленьких сестер, у соседей отвязался от привязи бычок, но Муса заслонил сестер собой, чтобы защитить. Бык зацепился рогами за куртку Мусы и протащил его, он не пострадал, но показал этим, что в минуты стресса в нем нет страха и слабости, но есть желание защищать тех, кто слабее", - добавил брат чемпиона.

В Ингушетии болельщики Мусы Евлоева смотрели трансляцию финального поединка на большом экране, который был установлен в административном центре региона Магас на площади Алания у стометровой башни Согласия. Как сообщает пресс-служба мэрии города, вечером в честь победы спортсмена в Магасе пройдет салют.

"Это уже второй олимпийский чемпион из нашей республики по греко-римской борьбе. Мусу я знаю с малых лет, знаю как он тренировался и шел к победе, были спады, взлеты, но результат, который он показал, - это адский труд, пот, знаю, через что он прошел. Муса заслужил олимпийское золото и с его дисциплиной может выиграть еще не одну олимпийскую медаль", - сказал ТАСС президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев.

О Мусе Евлоеве

Евлоев завоевал третью медаль для российских борцов. Ранее бронзовыми призерами стали Сергей Емелин (весовая категория до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг). Сборная России, завоевавшая 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград, поднялась на пятое место в медальном зачете Олимпийских игр, опередив британцев (13-17-13).

Евлоеву 28 лет, он является двукратным чемпионом мира (2018, 2019) и Европы (2019, 2021). В его активе также серебряная медаль мирового первенства (2017).