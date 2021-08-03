Золото Евлоева и боль Шубенкова. Итоги 11-го дня Олимпийских игр

Вторник для российских спортсменов был отмечен золотой медалью Мусы Евлоева в греко-римской борьбе и снятием из-за травмы перед забегом на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова

ТАСС, 3 августа. Российские спортсмены завоевали две медали в 11-й день Олимпийских игр в Токио. Российская команда находится на пятом месте в медальном зачете.

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Бронзовым призером стал гимнаст Никита Нагорный в упражнениях на перекладине. Награду высшего достоинства завоевал борец греко-римского стиля Муса Евлоев в весовой категории до 97 кг. Олимпийского чемпиона поздравил президент России Владимир Путин. "Вы много и упорно трудились, чтобы завоевать высокий титул олимпийского чемпиона. В финальной схватке с опытным и именитым соперником продемонстрировали железную волю, отточенную технику, нацеленность на успех. Эта уверенная, блистательная победа - отличный подарок для ваших тренеров и наставников, для всех любителей греко-римской борьбы в нашей стране", - говорится в поздравительной телеграмме. Лидирует в медальном зачете сборная Китая (32 золотые, 21 серебряная и 16 бронзовых наград), на втором месте команда США (24-28-21), третья - сборная Японии (19-6-11). В активе команды России 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей. Золотой Евлоев Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. После финальной схватки Евлоев и главный тренер российской команды Гоги Когуашвили пробежались по ковру с флагом Олимпийского комитета России. Бронзовые медали завоевали поляк Тадеуш Михалик и иранец Мохаммад Хади Сарави.

За поединком Евлоева с трибун наблюдал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, в какой-то момент он не выдержал и сорвал с себя галстук. "Да, так случилось, - отметил Мамиашвили. - Поздравляю Евлоева, я рад, дай бог не последняя [золотая медаль]. Муса за себя все сказал своей уверенной борьбой, что тут еще можно сказать, а впереди вольная борьба - вступают наши горцы, будем болеть за них". "Всегда в турнир вхожу сложновато. С такими ребятами, они чуть непредсказуемые, надо было сдерживаться. Вошел, потихоньку разбарывался. Сегодня подошел в своей лучшей форме - спасибо тренерам, они делают для этого все", - отметил Евлоев после соревнований. Евлоев завоевал третью медаль для российских борцов, ранее бронзовыми призерами стали Сергей Емелин (весовая категория до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг). Российские борцы греко-римского стиля показали худший результат на Олимпийских играх с 1996 года, за один день до завершения турнира по греко-римской борьбе на Играх в Токио они завоевали одну золотую и две бронзовые медали. Последний раз одну золотую медаль сборная России выигрывала на Олимпиаде в Атланте в 1996 году. Тогда чемпионом стал Александр Карелин, еще две бронзовые награды принесли сборной России Зафар Гулиев и Александр Третьяков. Отечественные борцы греко-римского стиля неизменно выигрывают золотые медали Олимпийских игр с 1952 года. В 1984 году сборная СССР бойкотировала Игры в Лос-Анджелесе. Всего отечественные борцы завоевали 98 золотых медалей на Олимпиадах. Снова Нагорный Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине на Олимпийских играх в Токио, в финале он показал результат 14,533 балла. Первое место занял японец Даики Хасимото (15,066), второе - хорват Тин Србич (14,900). Российский спортсмен рассказал, что почувствовал себя плохо после многоборья, при этом все тесты на коронавирус дали отрицательные результаты.

"У меня нет точного определения, - сказал Нагорный. - Температура скакала, ломало тело, головокружения были, колики в животе. Пока что с врачами нашли оправдание этому - камень начал выходить из почек. Сегодня стало полегче физически, голова не болит, телу проще, но колики есть в животе". "Я сегодня себе сказал, что хватит критиковать себя, просто насладись Играми, которые у некоторых людей бывают только раз в жизни. Как только я понял, что у меня возникли проблемы со здоровьем, мы сообщили об этом команде. Все тесты показали отрицательные результаты, лишь после этого начали сбивать температуру и готовиться к выступлению. Если бы был положительный тест, то меня бы изолировали", - добавил спортсмен. Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко назвал успешными результаты выступления команды на Олимпиаде в Токио. Российские гимнасты завоевали в Токио две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Золотые награды завоевали мужская и женская сборные в командном многоборье. "Олимпиада для нас прошла успешно, безусловно, - заметил Родионенко. - Мои самые большие слова благодарности спортсменам, тренерам, врачам и всем людям, которые к этому причастны. Самое главное - не было таких спортсменов, если бы не было тренеров, которые это сделали, врачей, которые их подготовили и здесь вели каждый день, специалистов, которые каждый день вместе с ними "умирали" и выздоравливали". Боль легкой атлетики Российские любители легкой атлетики не успели отойти от новостей про травму прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, как новый день Олимпиады принес повод для печали. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков снялся с предварительного забега.

На эту тему Шубенков снялся с олимпийского турнира в беге на 110 метров с барьерами из-за травмы

В 2016 году в результате допингового скандала во Всероссийской федерации легкой атлетики Шубенков был отстранен от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Впоследствии на международных соревнованиях Шубенков выступал в нейтральном статусе. В июне 2021 года Всероссийская федерация легкой атлетики представила список из 10 спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио, в их число вошел и Шубенков. На разминке возникло подозрение на разрыв ахилла - серьезнейшая травма. И вместо беговой дорожки Шубенков отправился на медицинское обследование. "Конечно, мы очень разочарованы, но говорить, что ничего не предвещало травмы, тоже нельзя, это травма хроническая, - пояснил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов. - Просто он сейчас бежал через барьер, и все так резко произошло". "За десять дней до отъезда он почувствовал боль в ахилле. Был под полным наблюдением врачей, все пролечил, потом вроде было все нормально. Но, видимо, в Токио травма обострилась, это старая травма ахиллова сухожилия", - сказал главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. - Я очень расстроен, что так получилось, очень обидно, что у него не складывается с Олимпийскими играми". По словам матери спортсмена, советской легкоатлетки Натальи Шубенковой, он испытывает сильную боль, которую невозможно терпеть. "Ахилл у него целый, есть отслоения мягких тканей, из-за чего и появляется нестерпимая боль. Он просто не мог уже ее терпеть, - сказала Шубенкова. - Я смотрю результаты, все двери были открыты, он был готов бежать за 13 секунд".

"Это еще отголоски того падения в Рабате в 2019 году, когда Маклеод его уронил. Это случилось еще в Новогорске, но он до последнего надеялся, что сможет выйти и пробежать. Но заболело и заболело очень сильно. Он как мужик сжал зубы, но никакое лечение не помогло", - добавила Шубенкова. Позднее Шубенков сообщил, что у него надрыв ахилла. "Надрыв ахилла на левой ноге во время разминки. Заявка на олимпийскую десятку закрылась 28 июня, и вносить изменения с тех пор было нельзя. Тогда мои ноги не болели совсем. Год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь, и снова в бой", - написал легкоатлет в Instagram. С надеждой на будущее Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Канады в четвертьфинальном матче олимпийского турнира. Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:21, 30:28, 25:22) в пользу российских волейболистов. В полуфинале сборная России сыграет с бразильцами, которые на стадии четвертьфинала победили японцев со счетом 3-0 (25:20, 25:22, 25:20).

Сборная России заняла первое место по итогам группового этапа, россияне одержали победы над командами Аргентины (3-1), США (3-1), Бразилии (3-0), Туниса (3:0) и уступила французам (1-3). Российские волейболисты седьмой раз подряд вышли в полуфинал Олимпиады, в 2012 году сборная России завоевала золотые медали турнира. Однажды россияне становились серебряными призерами (2000), два раза - обладателями бронзовых наград (2004, 2008). На Играх 2016 года сборная России в матче за третье место проиграла американцам (2-3). В 2012 году российские волейболисты обыграли бразильцев со счетом 3-2 в финальном матче Олимпиады, завоевав золотые награды. На Играх 2016 года сборные России и Бразилии встретились в полуфинале турнира, тогда победу одержали бразильцы (3-0). Полуфиналы мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Токио состоятся 5 августа, финал - 7 августа. Женская сборная России по водному поло в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио обыграла команду Австралии со счетом 9:8. Тренер команды Андрей Белофастов назвал эту победу исторической. "Взяли реванш за чемпионат мира, ситуация повторилась: тогда мы были фаворитами, сейчас фаворитами были австралийки, - сказал Белофастов. - В нашем виде спорта очень сильная конкуренция, попасть в четверку лучших команд очень круто". В полуфинале россиянки сыграют с командой США, которая за 13 лет потерпела только одно поражение на крупных турнирах - в матче группового этапа Олимпиады в Токио их обыграли венгерки. Полуфинал с участием команд России и США пройдет в четверг. Коронавирус Тесты за последние сутки выявили заражение коронавирусом по меньшей мере у 18 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном во вторник на сайте оргкомитета "Токио-2020".