Золото Евлоева и боль Шубенкова. Итоги 11-го дня Олимпийских игр

ТАСС, 3 августа. Российские спортсмены завоевали две медали в 11-й день Олимпийских игр в Токио. Российская команда находится на пятом месте в медальном зачете.
Бронзовым призером стал гимнаст Никита Нагорный в упражнениях на перекладине. Награду высшего достоинства завоевал борец греко-римского стиля Муса Евлоев в весовой категории до 97 кг.
Олимпийского чемпиона поздравил президент России Владимир Путин. "Вы много и упорно трудились, чтобы завоевать высокий титул олимпийского чемпиона. В финальной схватке с опытным и именитым соперником продемонстрировали железную волю, отточенную технику, нацеленность на успех. Эта уверенная, блистательная победа - отличный подарок для ваших тренеров и наставников, для всех любителей греко-римской борьбы в нашей стране", - говорится в поздравительной телеграмме.
Лидирует в медальном зачете сборная Китая (32 золотые, 21 серебряная и 16 бронзовых наград), на втором месте команда США (24-28-21), третья - сборная Японии (19-6-11). В активе команды России 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.
Золотой Евлоев
Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. После финальной схватки Евлоев и главный тренер российской команды Гоги Когуашвили пробежались по ковру с флагом Олимпийского комитета России. Бронзовые медали завоевали поляк Тадеуш Михалик и иранец Мохаммад Хади Сарави.
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За поединком Евлоева с трибун наблюдал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, в какой-то момент он не выдержал и сорвал с себя галстук. "Да, так случилось, - отметил Мамиашвили. - Поздравляю Евлоева, я рад, дай бог не последняя [золотая медаль]. Муса за себя все сказал своей уверенной борьбой, что тут еще можно сказать, а впереди вольная борьба - вступают наши горцы, будем болеть за них".
"Всегда в турнир вхожу сложновато. С такими ребятами, они чуть непредсказуемые, надо было сдерживаться. Вошел, потихоньку разбарывался. Сегодня подошел в своей лучшей форме - спасибо тренерам, они делают для этого все", - отметил Евлоев после соревнований.
Евлоев завоевал третью медаль для российских борцов, ранее бронзовыми призерами стали Сергей Емелин (весовая категория до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг). Российские борцы греко-римского стиля показали худший результат на Олимпийских играх с 1996 года, за один день до завершения турнира по греко-римской борьбе на Играх в Токио они завоевали одну золотую и две бронзовые медали. Последний раз одну золотую медаль сборная России выигрывала на Олимпиаде в Атланте в 1996 году. Тогда чемпионом стал Александр Карелин, еще две бронзовые награды принесли сборной России Зафар Гулиев и Александр Третьяков.
Отечественные борцы греко-римского стиля неизменно выигрывают золотые медали Олимпийских игр с 1952 года. В 1984 году сборная СССР бойкотировала Игры в Лос-Анджелесе. Всего отечественные борцы завоевали 98 золотых медалей на Олимпиадах.
Снова Нагорный
Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине на Олимпийских играх в Токио, в финале он показал результат 14,533 балла. Первое место занял японец Даики Хасимото (15,066), второе - хорват Тин Србич (14,900). Российский спортсмен рассказал, что почувствовал себя плохо после многоборья, при этом все тесты на коронавирус дали отрицательные результаты.
"У меня нет точного определения, - сказал Нагорный. - Температура скакала, ломало тело, головокружения были, колики в животе. Пока что с врачами нашли оправдание этому - камень начал выходить из почек. Сегодня стало полегче физически, голова не болит, телу проще, но колики есть в животе".
"Я сегодня себе сказал, что хватит критиковать себя, просто насладись Играми, которые у некоторых людей бывают только раз в жизни. Как только я понял, что у меня возникли проблемы со здоровьем, мы сообщили об этом команде. Все тесты показали отрицательные результаты, лишь после этого начали сбивать температуру и готовиться к выступлению. Если бы был положительный тест, то меня бы изолировали", - добавил спортсмен.
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко назвал успешными результаты выступления команды на Олимпиаде в Токио. Российские гимнасты завоевали в Токио две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Золотые награды завоевали мужская и женская сборные в командном многоборье.
"Олимпиада для нас прошла успешно, безусловно, - заметил Родионенко. - Мои самые большие слова благодарности спортсменам, тренерам, врачам и всем людям, которые к этому причастны. Самое главное - не было таких спортсменов, если бы не было тренеров, которые это сделали, врачей, которые их подготовили и здесь вели каждый день, специалистов, которые каждый день вместе с ними "умирали" и выздоравливали".
Боль легкой атлетики
Российские любители легкой атлетики не успели отойти от новостей про травму прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, как новый день Олимпиады принес повод для печали. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков снялся с предварительного забега.
В 2016 году в результате допингового скандала во Всероссийской федерации легкой атлетики Шубенков был отстранен от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Впоследствии на международных соревнованиях Шубенков выступал в нейтральном статусе. В июне 2021 года Всероссийская федерация легкой атлетики представила список из 10 спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио, в их число вошел и Шубенков.
На разминке возникло подозрение на разрыв ахилла - серьезнейшая травма. И вместо беговой дорожки Шубенков отправился на медицинское обследование. "Конечно, мы очень разочарованы, но говорить, что ничего не предвещало травмы, тоже нельзя, это травма хроническая, - пояснил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов. - Просто он сейчас бежал через барьер, и все так резко произошло".
"За десять дней до отъезда он почувствовал боль в ахилле. Был под полным наблюдением врачей, все пролечил, потом вроде было все нормально. Но, видимо, в Токио травма обострилась, это старая травма ахиллова сухожилия", - сказал главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. - Я очень расстроен, что так получилось, очень обидно, что у него не складывается с Олимпийскими играми".
По словам матери спортсмена, советской легкоатлетки Натальи Шубенковой, он испытывает сильную боль, которую невозможно терпеть. "Ахилл у него целый, есть отслоения мягких тканей, из-за чего и появляется нестерпимая боль. Он просто не мог уже ее терпеть, - сказала Шубенкова. - Я смотрю результаты, все двери были открыты, он был готов бежать за 13 секунд".
"Это еще отголоски того падения в Рабате в 2019 году, когда Маклеод его уронил. Это случилось еще в Новогорске, но он до последнего надеялся, что сможет выйти и пробежать. Но заболело и заболело очень сильно. Он как мужик сжал зубы, но никакое лечение не помогло", - добавила Шубенкова.
Позднее Шубенков сообщил, что у него надрыв ахилла. "Надрыв ахилла на левой ноге во время разминки. Заявка на олимпийскую десятку закрылась 28 июня, и вносить изменения с тех пор было нельзя. Тогда мои ноги не болели совсем. Год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь, и снова в бой", - написал легкоатлет в Instagram.
С надеждой на будущее
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Канады в четвертьфинальном матче олимпийского турнира. Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:21, 30:28, 25:22) в пользу российских волейболистов. В полуфинале сборная России сыграет с бразильцами, которые на стадии четвертьфинала победили японцев со счетом 3-0 (25:20, 25:22, 25:20).
Сборная России заняла первое место по итогам группового этапа, россияне одержали победы над командами Аргентины (3-1), США (3-1), Бразилии (3-0), Туниса (3:0) и уступила французам (1-3). Российские волейболисты седьмой раз подряд вышли в полуфинал Олимпиады, в 2012 году сборная России завоевала золотые медали турнира. Однажды россияне становились серебряными призерами (2000), два раза - обладателями бронзовых наград (2004, 2008). На Играх 2016 года сборная России в матче за третье место проиграла американцам (2-3).
В 2012 году российские волейболисты обыграли бразильцев со счетом 3-2 в финальном матче Олимпиады, завоевав золотые награды. На Играх 2016 года сборные России и Бразилии встретились в полуфинале турнира, тогда победу одержали бразильцы (3-0). Полуфиналы мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Токио состоятся 5 августа, финал - 7 августа.
Женская сборная России по водному поло в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио обыграла команду Австралии со счетом 9:8. Тренер команды Андрей Белофастов назвал эту победу исторической. "Взяли реванш за чемпионат мира, ситуация повторилась: тогда мы были фаворитами, сейчас фаворитами были австралийки, - сказал Белофастов. - В нашем виде спорта очень сильная конкуренция, попасть в четверку лучших команд очень круто".
В полуфинале россиянки сыграют с командой США, которая за 13 лет потерпела только одно поражение на крупных турнирах - в матче группового этапа Олимпиады в Токио их обыграли венгерки. Полуфинал с участием команд России и США пройдет в четверг.
Коронавирус
Тесты за последние сутки выявили заражение коронавирусом по меньшей мере у 18 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном во вторник на сайте оргкомитета "Токио-2020".
Одной из заразившихся была спортсменка из Греции, которая выступает в синхронном плавании. Позднее стало известно, что сборная Греции не примет участия в соревнованиях по синхронному плаванию из-за того, что у спортсменок выявили три случая заражения коронавирусом.
"НОК Греции объявляет, что после проведенного тестирования в команде по синхронному плаванию были обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Все трое спортсменов, у которых нет явных симптомов, покинут Олимпийскую деревню и будут находиться в карантинной гостинице. Эта команда с первого дня пребывания в Олимпийской деревне не вступала в контакт с другими членами греческой делегации. После такого развития событий Греция не будет представлена в командных соревнованиях по синхронному плаванию", - сообщил во вторник Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции.
Позднее НОК Греции сообщил, что оргкомитет Игр отстранил сборную от соревнований в дуэтах и командном турнире. "В связи с тремя новыми случаями коронавируса в сборной по синхронному плаванию оргкомитет проинформировал руководство греческой сборной о том, что и другие члены команды по синхронному плаванию должны покинуть Олимпийскую деревню и заселиться в отель для интенсивного наблюдения. Это означает, что в конечном итоге греческого представительства не будет ни в командных соревнованиях, ни в дуэте. Трое спортсменов с положительным результатом на коронавирус уже находятся в карантинной гостинице", - говорится в сообщении.
Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 294. Всего за время Олимпиады и подготовительного периода начиная с 1 июля было сделано почти 500 тыс. тестов на коронавирус.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей. Олимпиада завершится 8 августа.