Мамиашвили: олимпийский чемпион Евлоев состоялся во многом благодаря поддержке Евкурова

"Хочу сказать слова огромной благодарности этому человеку, настоящему патриоту, человеку с огромным сердцем, воину, настоящему старшему другу и брату - он за каждого парня бьется и лично принимал участие в судьбе Мусы, брал за него ответственность персонально под свое слово, несмотря на свои занятость и статус, в становлении спортсмена, который был еще никем тогда, - сказал Мамиашвили. - Ведь такие ребята у нас на весь золота, во всех смыслах этого слова. Работал в таких условиях, в изоляции, но нашел в себе мотивацию, чтобы принести радость своей стране, своей земле, своей фамилии, своим родителям".

Сборная России, завоевавшая 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград, занимает пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр. На первой строчке располагается команда Китая (32-21-16), вторыми идут американцы (24-28-21), третьими - японцы (19-6-11).