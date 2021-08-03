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XXXII летние Олимпийские игры

Мамиашвили: олимпийский чемпион Евлоев состоялся во многом благодаря поддержке Евкурова

Президент Федерации спортивной борьбы России выразил благодарность заместителю министра обороны РФ за поддержку российского борца греко-римского стиля
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Владимир Гердо/ТАСС

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Становление олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Мусы Евлоева стало возможным во многом благодаря поддержке заместителя министра обороны РФ, бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Во вторник Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале олимпийского турнира в весовой категории до 97 кг.

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"Хочу сказать слова огромной благодарности этому человеку, настоящему патриоту, человеку с огромным сердцем, воину, настоящему старшему другу и брату - он за каждого парня бьется и лично принимал участие в судьбе Мусы, брал за него ответственность персонально под свое слово, несмотря на свои занятость и статус, в становлении спортсмена, который был еще никем тогда, - сказал Мамиашвили. - Ведь такие ребята у нас на весь золота, во всех смыслах этого слова. Работал в таких условиях, в изоляции, но нашел в себе мотивацию, чтобы принести радость своей стране, своей земле, своей фамилии, своим родителям".

Сборная России, завоевавшая 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград, занимает пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр. На первой строчке располагается команда Китая (32-21-16), вторыми идут американцы (24-28-21), третьими - японцы (19-6-11).

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Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичXXXII летние Олимпийские игры
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