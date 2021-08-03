{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

ПСВ разгромил "Мидтьюлланн" в первой игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Московский "Спартак" в случае победы над "Бенфикой" сыграет с сильнейшим в этой паре
Марио Гётце EPA-EFE/John Claessens
Описание
Марио Гётце
© EPA-EFE/John Claessens

ТАСС, 3 августа. Нидерландский футбольный клуб ПСВ дома обыграл датский "Мидтьюлланн" со счетом 3:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Эйндховене.

На эту тему
Комбаров: "Спартак" может победить "Бенфику" за счет атмосферы, созданной болельщиками
Комбаров: "Спартак" может победить "Бенфику" за счет атмосферы, созданной болельщиками

Забитыми голами отметились Нони Мадуэке (19-я минута), Марио Гётце (29) и Коди Гакпо (32).

Победитель этого противостояния сыграет в квалификационном раунде плей-офф с сильнейшим из пары "Спартак" (Россия) - "Бенфика" (Португалия). Красно-белые примут лиссабонский клуб в Москве в первой встрече 4 августа.

В других матчах во вторник украинский "Шахтер" со счетом 2:1 победил бельгийский "Генк", а румынский ЧФР сыграл вничью со швейцарским клубом "Янг Бойз" (1:1).

Ответные встречи третьего квалификационного раунда пройдут 10 августа.

Сборные по хоккею
Юниорская сборная России по хоккею вышла в полуфинал Кубка Глинки/Гретцки
В матче второго тура группового этапа подопечные Владимира Филатова разгромили команду Швейцарии со счетом 9:2
Читать полностью