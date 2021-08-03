ПСВ разгромил "Мидтьюлланн" в первой игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

ТАСС, 3 августа. Нидерландский футбольный клуб ПСВ дома обыграл датский "Мидтьюлланн" со счетом 3:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Эйндховене.

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Забитыми голами отметились Нони Мадуэке (19-я минута), Марио Гётце (29) и Коди Гакпо (32).

Победитель этого противостояния сыграет в квалификационном раунде плей-офф с сильнейшим из пары "Спартак" (Россия) - "Бенфика" (Португалия). Красно-белые примут лиссабонский клуб в Москве в первой встрече 4 августа.

В других матчах во вторник украинский "Шахтер" со счетом 2:1 победил бельгийский "Генк", а румынский ЧФР сыграл вничью со швейцарским клубом "Янг Бойз" (1:1).

Ответные встречи третьего квалификационного раунда пройдут 10 августа.