Семенов оценил на четверку его выступление с Лешуковым в пляжном волейболе на Олимпиаде

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов, выступающие в пляжном волейболе, достойны хорошей оценки за игру на Олимпиаде в Токио. Такое мнение журналистам высказал Семенов.

Лешуков и Семенов проиграли норвежцам Андреасу Молу и Кристиану Сёруму в четвертьфинальном матче олимпийского турнира по пляжному волейболу. Встреча закончилась со счетом 2-0 (21:17, 21:19) в пользу норвежцев. Ранее российские волейболисты заняли первое место в группе А, одержав три победы и не проиграв ни одного сета. В матче 1/8 финала Семенов и Лешуков обыграли чилийцев Эстебана и Марко Гримальтов (21:16, 21:16).

"В целом за турнир можем поставить себе твердую четверку, - сказал Семенов. - Отомстим ли в Париже за поражение здесь? Месть - это блюдо, которое подается холодным, - сказал Семенов. - Я не про следующую Олимпиаду, а вообще про будущее, сделаем выводы. Если будем работать с таким же настроем, все получится, и все большие победы впереди".