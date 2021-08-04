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XXXII летние Олимпийские игры

Российские гандболистки сыграют с командой Норвегии в полуфинале олимпийского турнира

Встреча пройдет 6 августа
Гандболистки сборной России Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Гандболистки сборной России
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Женская сборная Норвегии по гандболу обыграла команду Венгрии со счетом 26:22 в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио.

В полуфинале норвежки сыграют со сборной России, которая ранее в 1/4 финала обыграла команду Черногории (32:26). Встреча пройдет 6 августа.

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Норвежки являются двукратными олимпийскими чемпионками (2008, 2012). Также на их счету три победы на чемпионате мира и восемь - на чемпионате Европы.

Женская сборная России является победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. В полуфинале россиянки одержали победу над командой Норвегии (38:37), в финале - над француженками (22:19).Также российские гандболистки имеют в активе серебро Олимпиады 2008 года в Пекине и являются четырехкратными чемпионками мира.

Олимпиада завершится 8 августа.

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