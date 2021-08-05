Точилин: матч с "Партизаном" должен был закончиться победой "Сочи"

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. "Сочи" заслуживал победы в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с сербским "Партизаном". Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Сочи" Александр Точилин.

В четверг "Сочи" на своем поле сыграл вничью с "Партизаном" со счетом 1:1.

"Сочи" был ближе к победе, так как забил гол первым, а "Партизан" использовал единственный момент на 100%, - сказал Точилин. - Обидно за сочинцев, упустили победу, потому что еще как минимум два стопроцентных момента они создали. Честно говоря, ничего страшного нет, преимущество гостевого гола отменили, поэтому я думаю, что в ответном матче нужно играть на победу, это по силам "Сочи", мы увидели это в сегодняшней игре".

"Я считаю, что счет не по игре, игра должна была закончиться победой "Сочи" с преимуществом в один мяч. В первом тайме два момента у сочинцев были, во втором тайме тоже были, но у "Партизана" таких шансов не было. Я думаю, что "Сочи" был ближе к победе, но нельзя сказать, что команда владела стопроцентной инициативой. Было видно, что две команды играли на результат, причем "Партизан" играл на ничью, единственным их преимуществом в следующем матчем будет игра при болельщиках, там большая поддержка", - добавил Точилин.

Ответная встреча пройдет 12 августа в Белграде. Победитель противостояния сыграет с сильнейшим из пары "Санта-Клара" (Португалия) - "Олимпия" (Словения).