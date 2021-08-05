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Лига конференций

В "Рубине" прокомментировали проблемы с экипировкой в матче Лиги конференций

В клубе считают, что некачественно сработали специалисты, отвечающие за нанесение

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Проблема с экипировкой казанского футбольного клуба "Рубин" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с польским "Ракувом", возможно, связана с некачественной работой специалистов, отвечающих за нанесение. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Рубина".

Игра проходит в Польше. Номера и фамилии на футболках игроков начали отклеиваться из-за дождя. В перерыве недостающие элементы нанесения были дорисованы подручными средствами.

"Есть проблемы с нанесением на экипировке некоторых игроков, при этом у ряда игроков с экипировкой все в порядке. Сейчас сложно сказать, почему это произошло. Возможно, дело в некачественно проделанной работе тех специалистов, которые отвечают за нанесение. Клуб выясняет причины", - говорится в сообщении.

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