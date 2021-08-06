Шотландия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

В четверг в матчах Лиги конференций "Сочи" на своем поле сыграл вничью с сербским "Партизаном" (1:1), а "Рубин" на выезде разошелся миром с польским "Ракувом" (0:0). В Лиге Европы шотландский "Селтик" в гостях обыграл чешский "Яблонец" (4:2), а "Сент-Джонстон" на выезде сыграл вничью с турецким "Галатасараем" (1:1). В Лиге конференций "Хиберниан" на своем поле сыграл вничью с хорватской "Риекой (1:1), а "Абердин" на выезде обыграл исландский "Брейдаблик" со счетом 3:2.

Занимающие седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА Нидерланды оторвались от России на 0,1 балла. В Лиге конференций "Витесс" сыграл вничью с ирландским "Дандолком" (1:1), а "Фейенорд" на выезде разгромил швейцарский "Люцерн" (3:0). В активе Нидерландов стало 32,100 балла, у России - 30,582, Шотландия набрала 30,300.

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Россию в сезоне-2021/22 на международной арене представляют пять команд: "Сочи", "Рубин", московский "Локомотив" (групповой этап Лиги Европы), а также столичный "Спартак", выступающий в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, и петербургский "Зенит" (групповой этап Лиги чемпионов). От Нидерландов в еврокубках также выступают пять клубов: амстердамский "Аякс" (групповой этап Лиги чемпионов), ПСВ, АЗ из Алкмара (раунд плей-офф квалификации Лиги Европы), а также "Фейенорд" и "Витесс". Шотландию также представляет "Рейнджерс", выступающий в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Положение России в таблице коэффициентов УЕФА может ухудшиться, если клубы не будут показывать положительных результатов на международной арене. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,683), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 1,400) и 2022/23. Исходя из этих цифр будет определяться, сколько команд будет представлять Россию в сезоне-2024/25, в котором вступит в силу новый формат проведения Лиги чемпионов. Через три года в главном еврокубковом турнире число команд в основной сетке увеличится с 32 до 36, а на смену групповому этапу придет розыгрыш по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые со слабыми; в зависимости от результатов команды будут перемещаться по сводной таблице).

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.