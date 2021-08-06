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XXXII летние Олимпийские игры

Теннисистка Веснина рассказала о планах после Олимпиады

Спортсменка заявила, что после встречи в Кремле с президентом намерена полететь в Сочи к семье

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Теннисистка Елена Веснина планирует посетить встречу олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным в Москве, после чего отправится домой восстанавливаться перед Открытым чемпионатом США (US Open). Об этом спортсменка сообщила на пресс-конференции в ТАСС.

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Веснина на Олимпийских играх выступала в одиночном разряде, в парном разряде (с Вероникой Кудерметовой) и в миксте (с Асланом Карацевым). В парном разряде спортсменки уступили в матче за бронзу, в миксте Веснина и Карацев стали вторыми.

"Пока планирую несколько дней побыть в Москве, потому что ждем встречу с Владимиром Владимировичем Путиным в Кремле, нам должны в скором времени сообщить, - сказала Веснина. - И, конечно же, хочу полететь домой в Сочи, увидеть своих родителей, племянниц, брата, бабушку, потому что мы не виделись с января - практически полгода. Конечно, это очень сложно, я хочу как можно скорее оказаться в своем любимом Сочи, покупаться в Черном море и немного отдохнуть, восстановиться, набраться сил перед US Open".

1 августа Весниной исполнилось 35 лет. В 2018 году Веснина взяла паузу в карьере в связи с беременностью, в декабре 2020 года теннисистка возобновила выступления. Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде, на Играх в Рио-де-Жанейро она победила в паре с Екатериной Макаровой. Веснина занимает 303-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 55-е - в парном.

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