Веснина рассказала о дружбе и поддержке в сборной России по теннису

МОСКВА, 6 августа./ТАСС/. Сборная России по теннису на Олимпиаде в Токио была одной из самых дружных команд. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказала Елена Веснина.

Веснина на Играх в Токио вместе с Асланом Карацевым стала серебряным призером соревнований в миксте. Всего российские теннисисты завоевали три награды на Олимпиаде.

"Это была одна из самых дружных команд, в которой мне приходилось быть, мы проводили очень много времени вместе, - сказала Веснина. - На других Олимпиадах все приезжали со своими командами, а сейчас никому почти из личных тренеров не удалось получить аккредитацию. Все были без своих личных тренеров, держались друг за друга".

По словам Весниной, она давала девушкам советы, как переждать трудные условия на Олимпиаде. "Когда приехали к нам в дом, многие начали возмущаться условиями, но я сказала - если хотите уехать с медалью, то замолчали, привыкли, и идем к своей цели. Тот, кто будет меньше всего жаловаться и страдать, - уедет с медалью", - сказала теннисистка .

Веснина рассказала, что небольшой конфликт между теннисистом Андреем Рублевым и тренером Егором Яцюком был быстро улажен. "Тренер Аслана (Карацева - прим. ТАСС) начал нас поддерживать, но ближе к нему был Андрей, ему в этот момент показалось, что это было некорректно. Они потом пообщались, помирились, все было хорошо. Просто тренер поддерживал своего ученика, это были эмоции, ему хотелось помочь, но никаких конфликтов в команде не было", - отметила Веснина.