Матыцин назвал выдающимся достижением выступление российской команды на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Министр спорта Олег Матыцин считает выдающимся достижением выступление российской сборной на Олимпийских играх в Токио. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде в программе " Вести " на телеканале "Россия-1".

"Я прежде всего хочу от имени всех болельщиков, всей России поблагодарить наших спортсменов, всю команду, которая сейчас выступает, показывая, с моей точки зрения, выдающиеся достижения. Их можно назвать историческими, широкий спектр наград по многим видам спорта. Поэтому мы удовлетворены результатом. Я считаю выступление успешным", - сказал Матыцин.

Также министр выразил надежду, что российские спортсмены завоюют золотые медали и в оставшиеся дни Олимпиады. "Мы надеемся на это, я не сторонник того, чтобы делать какие-то прогнозы, потому что сегодняшние Олимпийские игры проходят в необычных условиях. Практически был сломлен международный календарь, и оценить профессионально и объективно соотношение сил сборных команд очень сложно", - отметил Матыцин.

После 14-го медального дня Олимпиады сборная России занимает пятое место в общем зачете, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Первое место сохранила сборная Китая (36-26-17), далее идут американцы (31-36-31), японцы (24-11-16) и британцы (18-20-20).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.