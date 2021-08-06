{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Матыцин назвал выдающимся достижением выступление российской команды на Олимпиаде в Токио

Министр спорта от имени всех болельщиков поблагодарил команду
Министр спорта Олег Матыцин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Министр спорта Олег Матыцин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Министр спорта Олег Матыцин считает выдающимся достижением выступление российской сборной на Олимпийских играх в Токио. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

На эту тему
Вернулись в пятерку. Итоги 14-го дня Олимпийских игр в Токио
Вернулись в пятерку.

"Я прежде всего хочу от имени всех болельщиков, всей России поблагодарить наших спортсменов, всю команду, которая сейчас выступает, показывая, с моей точки зрения, выдающиеся достижения. Их можно назвать историческими, широкий спектр наград по многим видам спорта. Поэтому мы удовлетворены результатом. Я считаю выступление успешным", - сказал Матыцин.

Также министр выразил надежду, что российские спортсмены завоюют золотые медали и в оставшиеся дни Олимпиады. "Мы надеемся на это, я не сторонник того, чтобы делать какие-то прогнозы, потому что сегодняшние Олимпийские игры проходят в необычных условиях. Практически был сломлен международный календарь, и оценить профессионально и объективно соотношение сил сборных команд очень сложно", - отметил Матыцин.

После 14-го медального дня Олимпиады сборная России занимает пятое место в общем зачете, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Первое место сохранила сборная Китая (36-26-17), далее идут американцы (31-36-31), японцы (24-11-16) и британцы (18-20-20).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай36261779
2США31363198
3Япония24111651
4Великобритания18202058
5Россия17232262
6Австралия1762144
7Италия10101838
8Германия9111636
9Нидерланды9101231
10Франция711927
11Новая Зеландия76619
12Канада661022
13Южная Корея64919
14Куба63413
15Венгрия57517
16Бразилия44816
17Польша44412
18Чехия4329
19Ямайка4138
20Испания35513
21Швейцария34613
22Хорватия3328
23Бельгия3115
23Словения3115
25Швеция2608
26Грузия2518
27Тайвань24612
28Дания2349
29Иран2226
29Кения2226
31Норвегия2215
32Сербия2147
33Уганда2114
34Эквадор2103
35Узбекистан2024
36Греция2013
37Косово2002
37Катар2002
37Багамские острова2002
40Украина131014
41Румыния1304
41Венесуэла1304
43Гонконг1225
43Белоруссия1225
45ЮАР1203
45Словакия1203
47Турция11810
48Австрия1157
49Индонезия1135
50Португалия1124
50Болгария1124
52Эфиопия1113
52Филиппины1113
54Тунис1102
55Ирландия1023
55Израиль1023
57Эстония1012
57Фиджи1012
57Латвия1012
57Таиланд1012
61Бермудские острова1001
61Пуэрто-Рико1001
61Марокко1001
64Колумбия0415
65Доминиканская республика0314
66Индия0235
67Армения0224
68Киргизия0213
69Монголия0134
69Азербайджан0134
71Сан-Марино0123
72Иордания0112
72Нигерия0112
72Аргентина0112
75Туркмения0101
75Северная Македония0101
75Намибия0101
75Литва0101
79Казахстан0077
80Мексика0044
80Египет0044
82Финляндия0022
83Кувейт0011
83Кот-д'Ивуар0011
83Малайзия0011
83Гана0011
83Сирия0011
83Буркина-Фасо0011
83Гренада0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игрыМатыцин, Олег Васильевич
XXXII летние Олимпийские игры
На женскую сборную Бразилии не могут наложить санкции из-за отстранения Кайшеты
Ранее игрок бразильской команды была временно отстранена от Олимпийских игр управлением допинг-контроля Бразилии из-за возможного нарушения антидопинговых правил
Читать полностью