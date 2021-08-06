Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в Сан-Хосе

Матч закончился со счетом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу Касаткиной, имеющей четвертый номер посева. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей встречи между первой сеяной бельгийкой Элизе Мертенс и Юлией Путинцевой (8) из Казахстана.

Касаткиной 24 года, она занимает 31-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре титула WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема она доходила до четвертьфинала Уимблдона и Roland Garros. 6 июля Касаткина объявила о том, что пропустит Олимпийские игры в Токио по состоянию здоровья, вместо нее на Олимпиаде выступила Елена Веснина.

Линетт 29 лет, в рейтинге WTA она 45-я. Польская теннисистка является победительницей двух турниров WTA. На турнирах Большого шлема Линетт не проходила дальше третьего раунда.

Турнир в Сан-Хосе проходит со 2 по 8 августа. Его призовой фонд составляет $565 тыс. В 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса, в 2019-м его победительницей стала китаянка Чжэн Сайсай. Единственной россиянкой, выигрывавшей турнир в Сан-Хосе, является Анна Чакветадзе (2007).