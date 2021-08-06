{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол во Франции

"Монако" дома сыграл вничью с "Нантом" в первом матче нового сезона чемпионата Франции

Российский полузащитник хозяев Александр Головин вышел на замену на 59-й минуте

ТАСС, 6 августа. Футболисты "Монако" сыграли вничью с "Нантом" со счетом 1:1 в домашнем матче первого тура чемпионата Франции.

На эту тему
Голевой пас Головина помог "Монако" победить "Спарту" в матче квалификации Лиги чемпионов
Голевой пас Головина помог "Монако" победить "Спарту" в матче квалификации Лиги чемпионов

В составе "Монако" отличился Желсон Мартинш (14-я минута). У "Нанта" гол забил Жан-Шарль Кастеллетто (42).

Матч начался с минуты молчания в память о президенте клуба болельщиков "Монако" Жан-Поле Шоде, который скончался 16 мая. Шод возглавлял клуб болельщиков с 2011 года.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле на 59-й минуте.

В следующем туре "Монако" в гостях сыграет с "Лорьяном" 13 августа. 10 августа клуб дома проведет ответную встречу с чешской "Спартой" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (первый матч - 2:0). "Нант" во втором туре сыграет дома с "Мецем" 15 августа.

Теги
Футбол во Франции
XXXII летние Олимпийские игры
На женскую сборную Бразилии не могут наложить санкции из-за отстранения Кайшеты
Ранее игрок бразильской команды была временно отстранена от Олимпийских игр управлением допинг-контроля Бразилии из-за возможного нарушения антидопинговых правил
Читать полностью