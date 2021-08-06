"Монако" дома сыграл вничью с "Нантом" в первом матче нового сезона чемпионата Франции

ТАСС, 6 августа. Футболисты "Монако" сыграли вничью с "Нантом" со счетом 1:1 в домашнем матче первого тура чемпионата Франции.

В составе "Монако" отличился Желсон Мартинш (14-я минута). У "Нанта" гол забил Жан-Шарль Кастеллетто (42).

Матч начался с минуты молчания в память о президенте клуба болельщиков "Монако" Жан-Поле Шоде, который скончался 16 мая. Шод возглавлял клуб болельщиков с 2011 года.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле на 59-й минуте.

В следующем туре "Монако" в гостях сыграет с "Лорьяном" 13 августа. 10 августа клуб дома проведет ответную встречу с чешской "Спартой" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (первый матч - 2:0). "Нант" во втором туре сыграет дома с "Мецем" 15 августа.