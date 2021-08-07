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XXXII летние Олимпийские игры

Ласицкене и российские волейболисты поборются за золото в предпоследний день Олимпиады

Всего 7 августа на Играх в Токио разыграют 34 золотые медали
Мария Ласицкене Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в субботу впервые поборется за олимпийские медали. Завершатся соревнования по синхронному плаванию в групповых упражнениях, где россиянки являются главными фаворитами, а мужская сборная России по волейболу сыграет в финале Игр.

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Всего 7 августа на Играх в Токио разыграют 34 золотые медали. Суббота станет заключительным днем для многих олимпийских соревнований по легкой атлетике, в воскресенье будет разыгран комплект медалей только в мужском марафоне. Из россиян на Олимпийском стадионе выступит Ласицкене. Отсутствие соревновательной практики на высоком уровне сказалось на квалификационном выступлении трехкратной чемпионки мира. В финал она попала, выполнив норматив только в финальной попытке.

В синхронном плавании в групповых упражнениях медалисты определятся по итогам выступлений в свободной программе. По результатам технической программы лидирует сборная России. В художественной гимнастике, где россиянки также доминируют, в финале личного многоборья выступят сестры Дина и Арина Аверины.

В заключительный день соревнований по борьбе за медали разного достоинства сразятся два россиянина. В категории до 65 кг своего соперника по схватке за бронзу после серии утешительных поединков узнает Гаджимурад Рашидов. В финальном поединке до 97 кг Абдулрашид Садулаев встретится с американцем Кайлом Снайдером. Примечательно, что на прошлой Олимпиаде оба борца стали чемпионами, но в разных весовых категориях - Снайдер в текущей, а Садулаев - до 86 кг.

Шансы для "игровиков"

Утром российские гребцы на байдарках и каноэ постараются пробиться в финалы. На дистанции 500 метров в каноэ-двойке в полуфинале выступят Ирина Андреева и Олеся Ромасенко, в гребле на байдарке на дистанции 500 метров на той же стадии поплывет четверка в составе Артема Кузахметова, Максима Спесивцева, Романа Аношкина и Александра Сергеева.

В прыжках в воду с 10-метровой вышки в полуфинале выступят Виктор Минибаев и Александр Бондарь, ранее завоевавшие бронзу в синхронных прыжках. Определится победитель и в современном пятиборье, где участвует Александр Лифанов.

Сразу в трех игровых видах российские команды претендуют на медали. Кульминацией всего дня станет мужской финал между волейбольными сборными России и Франции. Команды уже встречались на групповом этапе, победу со счетом 3:1 (25:21, 20:25, 25:17, 25:20) одержали французы.

В пляжном волейболе впервые в финале сыграют россияне - действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский встретятся с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом. В водном поло женская сборная России поспорит за бронзовые медали с командой Венгрии.

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая (36 золотых, 26 серебряных, 17 бронзовых наград), второе место занимают американцы (31-36-31), третье - японцы (24-11-16), четвертое - британцы (18-20-20). Команда России идет на пятой позиции (17-23-22).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай36261779
2США31363198
3Япония24111651
4Великобритания18202058
5Россия17232262
6Австралия1762144
7Италия10101838
8Германия9111636
9Нидерланды9101231
10Франция711927
11Новая Зеландия76619
12Канада661022
13Южная Корея64919
14Куба63413
15Венгрия57517
16Бразилия44816
17Польша44412
18Чехия4329
19Ямайка4138
20Испания35513
21Швейцария34613
22Хорватия3328
23Бельгия3115
23Словения3115
25Швеция2608
26Грузия2518
27Тайвань24612
28Дания2349
29Иран2226
29Кения2226
31Норвегия2215
32Сербия2147
33Уганда2114
34Эквадор2103
35Узбекистан2024
36Греция2013
37Косово2002
37Катар2002
37Багамские острова2002
40Украина131014
41Румыния1304
41Венесуэла1304
43Гонконг1225
43Белоруссия1225
45ЮАР1203
45Словакия1203
47Турция11810
48Австрия1157
49Индонезия1135
50Португалия1124
50Болгария1124
52Эфиопия1113
52Филиппины1113
54Тунис1102
55Ирландия1023
55Израиль1023
57Эстония1012
57Фиджи1012
57Латвия1012
57Таиланд1012
61Бермудские острова1001
61Пуэрто-Рико1001
61Марокко1001
64Колумбия0415
65Доминиканская республика0314
66Индия0235
67Армения0224
68Киргизия0213
69Монголия0134
69Азербайджан0134
71Сан-Марино0123
72Иордания0112
72Нигерия0112
72Аргентина0112
75Туркмения0101
75Северная Македония0101
75Намибия0101
75Литва0101
79Казахстан0077
80Мексика0044
80Египет0044
82Финляндия0022
83Кувейт0011
83Кот-д'Ивуар0011
83Малайзия0011
83Гана0011
83Сирия0011
83Буркина-Фасо0011
83Гренада0011

 

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