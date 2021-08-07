Ласицкене и российские волейболисты поборются за золото в предпоследний день Олимпиады

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в субботу впервые поборется за олимпийские медали. Завершатся соревнования по синхронному плаванию в групповых упражнениях, где россиянки являются главными фаворитами, а мужская сборная России по волейболу сыграет в финале Игр.

Всего 7 августа на Играх в Токио разыграют 34 золотые медали. Суббота станет заключительным днем для многих олимпийских соревнований по легкой атлетике, в воскресенье будет разыгран комплект медалей только в мужском марафоне. Из россиян на Олимпийском стадионе выступит Ласицкене. Отсутствие соревновательной практики на высоком уровне сказалось на квалификационном выступлении трехкратной чемпионки мира. В финал она попала, выполнив норматив только в финальной попытке.

В синхронном плавании в групповых упражнениях медалисты определятся по итогам выступлений в свободной программе. По результатам технической программы лидирует сборная России. В художественной гимнастике, где россиянки также доминируют, в финале личного многоборья выступят сестры Дина и Арина Аверины.

В заключительный день соревнований по борьбе за медали разного достоинства сразятся два россиянина. В категории до 65 кг своего соперника по схватке за бронзу после серии утешительных поединков узнает Гаджимурад Рашидов. В финальном поединке до 97 кг Абдулрашид Садулаев встретится с американцем Кайлом Снайдером. Примечательно, что на прошлой Олимпиаде оба борца стали чемпионами, но в разных весовых категориях - Снайдер в текущей, а Садулаев - до 86 кг.

Шансы для "игровиков"

Утром российские гребцы на байдарках и каноэ постараются пробиться в финалы. На дистанции 500 метров в каноэ-двойке в полуфинале выступят Ирина Андреева и Олеся Ромасенко, в гребле на байдарке на дистанции 500 метров на той же стадии поплывет четверка в составе Артема Кузахметова, Максима Спесивцева, Романа Аношкина и Александра Сергеева.

В прыжках в воду с 10-метровой вышки в полуфинале выступят Виктор Минибаев и Александр Бондарь, ранее завоевавшие бронзу в синхронных прыжках. Определится победитель и в современном пятиборье, где участвует Александр Лифанов.

Сразу в трех игровых видах российские команды претендуют на медали. Кульминацией всего дня станет мужской финал между волейбольными сборными России и Франции. Команды уже встречались на групповом этапе, победу со счетом 3:1 (25:21, 20:25, 25:17, 25:20) одержали французы.

В пляжном волейболе впервые в финале сыграют россияне - действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский встретятся с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом. В водном поло женская сборная России поспорит за бронзовые медали с командой Венгрии.

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая (36 золотых, 26 серебряных, 17 бронзовых наград), второе место занимают американцы (31-36-31), третье - японцы (24-11-16), четвертое - британцы (18-20-20). Команда России идет на пятой позиции (17-23-22).