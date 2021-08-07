Гризманн уверен, что пути Месси и "Барселоны" еще пересекутся

ТАСС, 7 августа. Аргентинский нападающий Лионель Месси, покинувший "Барселону", еще вернется в каталонский клуб. Такое мнение на своей странице в Instagram высказал французский нападающий сине-гранатовых Антуан Гризманн.

Срок контракта Месси с "Барселоной" истек 30 июня. Клуб не смог заключить новое соглашение с 34-летним футболистом из-за регламента чемпионата Испании, где осуществляется строгое финансовое регулирование. Лига не регистрирует сделки, если траты клуба превышают доходы.

"Спасибо за все, что ты сделал для "Барселоны". Ты все изменил. Я уверен, что это не прощание, и твой путь снова пересечется с "Барселоной". Мало кто знает, что значит быть Месси, ты был для меня примером во всех смыслах", - написал Гризманн.

Месси выступал за "Барселону" всю профессиональную карьеру, он дебютировал в составе каталонской команды в октябре 2004 года. Вместе с клубом он десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира.

Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.