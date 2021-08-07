"Гордимся". Пустовойтова отработала финал Игр, Карасев назначен на матч за Суперкубок УЕФА

ТАСС, 7 августа. Российский арбитр Анастасия Пустовойтова в пятницу обслужила финальный матч женского олимпийского турнира по футболу. В тот же день россиянин Сергей Карасев получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА.

На эту тему Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА

Женская команда Канады в серии пенальти обыграла сборную Швеции в финале и завоевала золотые медали Олимпийских игр. Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1, в серии пенальти, которая состояла из 12 ударов, канадки оказались сильнее со счетом 3:2. В составе победителей на 67-й минуте с пенальти отличилась Джесси Флеминг, у шведок на 34-й минуте забила Стина Блакстениус. Пустовойтовой на бровке помогала соотечественница Екатерина Курочкина. Первые современные Олимпийские игры состоялись в 1896 году. Футбол был внесен в программу соревнований через четыре года. Однако олимпийский турнир по женскому футболу начал проводиться только с 1996 года. Пустовойтова стала первой россиянкой, отработавшей на Играх и обслужившей финальный матч турнира. Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Спирин считает, что Пустовойтова заслуженно получила назначение. "Настю я знаю хорошо, она просто умница, знает все, прошла хорошую школу, мы с ней много раз работали, - сказал Спирин ТАСС. - Я считаю, что она очень достойно работает сейчас. Я видел, как она хорошо работала, думаю, что она готова". Пустовойтовой 40 лет, в марте 2020 года она впервые работала на матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Ахмат" в качестве резервного арбитра. В апреле 2021 года была назначена главным судьей на встречу Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново" - "СКА-Хабаровск". Также Пустовойтова неоднократно работала на матчах молодежного первенства России и Олимп - Профессиональной футбольной лиги, в июле она судила матч предсезонного турнира "Кубок Париматч Премьер" "Рубин" - "Химки". "Отличный день для российского судейства" Также в пятницу пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила о том, что судейская бригада во главе с Карасевым, в которую также входят Игорь Демешко и Максим Гаврилин, назначена на матч за Суперкубок УЕФА между английским "Челси" и испанским "Вильярреалом". Встреча пройдет 11 августа в Белфасте (начало - 22:00 мск). Суперкубок УЕФА разыгрывается с 1973 года, Карасев стал первым российским арбитром, который обслужит матч за этот трофей.

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи подвел итоги работы Пустовойтовой и Карасева. "Сегодня отличный день для российского судейства: Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина обслуживали финал Олимпиады в Токио, а УЕФА назначил Сергея Карасева, Игоря Демешко и Максима Гаврилина на матч за Суперкубок! - сказал Кашшаи, комментарий которого приводит пресс-служба РФС. - Мы гордимся нашими судьями, которые доказали, что у российских арбитров есть потенциал для работы на топ-матчах. Евро-2020, Олимпийские игры и Суперкубок являются большим достижением для российских судей и Российского футбольного союза, также это говорит о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА успешно оценивают новый подход и реформы судейства, которые реализует в РФС Ашот Хачатурянц". Летом Карасев отработал на шести матчах чемпионата Европы: он был резервным судьей полуфинала Италия - Испания (1:1, 4:2 по пенальти), четвертьфинала Чехия - Дания (1:2) и матча первого тура группового этапа Австрия - Северная Македония (3:1); в качестве главного судьи Карасев обслуживал игры второго и третьего туров группового этапа Италия - Швейцария (3:0) и Германия - Венгрия (2:2), а также встречу 1/8 финала Чехия - Нидерланды (2:0). После турнира арбитр в интервью ТАСС признался, что мечтает отработать любой международный финал. Кажется, мечта арбитра сбылась. Во время Евро Кашшаи заявил, что европейские эксперты положительно отозвались о работе Карасева на турнире. "Как мы видим во время Евро, уровень европейского судейства очень высок, и мы можем гордиться тем, что российская судейская бригада смогла доказать свое профессиональное мастерство, - сказал Кашшаи ТАСС. - Карасев, Демешко и Гаврилин работали лишь с незначительными ошибками, и я получил много положительных отзывов об их выступлениях от европейских судей". При этом председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти рассказал на онлайн-конференции, что работа всех судей была успешной. Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает, что на назначение Карасева на матч за Суперкубок УЕФА повлияла успешная работа на Евро. "Это очень важное событие для самого арбитра, назначение на эту выставочную игру является очередным шагом к тому, чтобы в будущем рассматриваться кандидатом на большие турниры, - сказал Николаев ТАСС. - Я считаю, что Карасев уже входит в число лучших судей, причем действительно заслуженно. Повторюсь, работа на Евро плюс очень лояльное расположение руководителя к нему повлияли на выбор, я уверен, что Розетти очень рад работе Сергея". Карасеву 42 года, с 2010 года он является судьей ФИФА, матчи чемпионата России арбитр обслуживает с 2008 года, с июня 2013 года входит в элитную категорию арбитров УЕФА. Карасев также работал на чемпионате мира - 2018, чемпионате Европы - 2016 и Олимпийских играх 2016 года. Россиянин неоднократно обслуживал матчи международных клубных европейских турниров, в том числе полуфинал Лиги Европы сезона-2017/18 между австрийским "Зальцбургом" и французским "Марселем". После Евро бригада Карасева отработала на первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между нидерландским ПСВ и датским "Мидтьюлланном". Отечественные арбитры на международных турнирах Отечественный арбитры обслужили немало значимых матчей на международных турнирах. На чемпионатах мира работали девять судей, представлявших СССР или Россию, включая Карасева: Николай Латышев (1958, 1962; шесть матчей, финал ЧМ-1962), Тофик Бахрамов (1966, 1970; два матча, линейный судья финала ЧМ-1966), Павел Казаков (1974; 5 - два матча в качестве главного арбитра, три игры как ассистент), Мирослав Ступар (1982; 1), Валерий Бутенко (1986; 1), Алексей Спирин (1990; 4, ассистент в матче 1/8 финала), Николай Левников (1998; 1) и Валентин Иванов (2006; 3, матч 1/8 финала).

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