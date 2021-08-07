Поздняков: Стояновский и Красильников должны были дожимать соперников в первом сете

ТОКИО, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олегу Стояновскому и Вячеславу Красильникову необходимо было дожимать соперников по финалу олимпийского турнира по пляжному волейболу в первом сете, чтобы рассчитывать на победу. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Стояновский и Красильников уступили в финале Олимпиады норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму в двух сетах.

"Конечно, это успех [выход в финал]. Хотя в первом сете, когда мы повели пять очков, нужно было дожимать. Но что-то произошло, парни сами разберутся", - сказал Поздняков.

Для России это первая в истории олимпийская медаль в пляжном волейболе.