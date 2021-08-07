Волейболист Красильников считает, что в финале Игр ему со Стояновским не хватило везения

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский могли переломить ход финального матча олимпийского турнира по пляжному волейболу и обыграть норвежцев. Такое мнение журналистам высказал Красильников.

В финале Олимпийских игр Красильников и Стояновский уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму в двух сетах. Для сборной России эта медаль стала первой в истории в пляжном волейболе.

"Месяц назад мы переиграли этих ребят, - сказал Красильников. - Игра не пошла по нашему плану, мы могли переломить ход матча, но не хватило везения. Мы сделаем работу над ошибками и переиграем их в следующей встрече".

Российские волейболисты подчеркнули, что рады серебряной медали. "Мы очень рады войти в историю. Первая медаль для России в пляжном волейболе на Олимпиаде - это здорово. Мы играли первый финал Олимпиады - это навсегда, мы счастливы", - сказал журналистам Стояновский.