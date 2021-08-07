Поздняков: у WADA и МОК нет претензий к выполнению санкций в отношении российского спорта

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК) не имеют претензий к выполнению санкций в отношении российского спорта на Олимпийских играх в Токио. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) выполняется всеми неукоснительно, всеми спортсменами. У нас была встреча с представителями МОК, мы обсуждали эту ситуацию. По словам коллег, ни у МОК, ни у оргкомитета, ни у WADA нет претензий по выполнению решения CAS в части участия в Олимпийских играх", - заявил Поздняков.

"Мнения большинства экспертов сходятся в одном, и глава государства об этом сказал, что для наших спортсменов решение CAS не стало какой-то проблемой с точки зрения спортивного результата, мы с вами это видим", - добавил он.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями WADA на Олимпийских играх выступают без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.