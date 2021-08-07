Матыцин заявил, что России стоит уделить внимание медалеемким видам спорта

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Количество медалей на Олимпийских играх в Токио, выигранных российскими атлетами, указывает на то, что российский спорт идет в правильном направлении, но нужно уделять больше внимания медалеемким видам спорта. Такое мнение высказал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24".

"Количество медалей показывает, что мы движемся правильно. Нам, конечно, надо уделять больше внимания видам спорта медалеемким, циклическим, - сказал Матыцин. - Это и гребной спорт, это и велоспорт, это, конечно же, гимнастика, тяжелая атлетика. Мы, наверно, не смогли достичь результатов, которые планировали в дзюдо, но повторяю, важно, чтобы правильно сделать оценки и правильно спланировать работу в будущем".

Сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Китайцы идут на первой строчке (37-27-17), вторые - американцы (33-36-32), третьи - японцы (24-12-16), четвертые - британцы (19-20-20).

Олимпиада завершится 8 августа.