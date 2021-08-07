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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер российских ватерполисток отметил сложности в реализации моментов в матче за бронзу

По словам Александра Гайдукова, данный показатель является основной проблемой отечественного водного поло

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Сложности в реализации моментов со стороны российских ватерполисток наблюдались в матче с венгерскими спортсменками за третье место на Олимпиаде в Токио. Такое мнение высказал главный тренер российской сборной Александр Гайдуков.

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Женская сборная России по водному поло уступила команде Венгрии со счетом 9:11 в матче за бронзу олимпийского турнира.

"Все хорошо, кроме реализации моментов. К сожалению, это бич нашего водного поло", - отметил он.

По словам главного тренера, матч против сборной США (11:15) в полуфинале забрал много нервов и ватерполисткам было тяжело психологически восстановиться после него.

"Сегодня они оставили в бассейне все силы, бились до последнего. Это спорт, это жизнь, от нее никуда не денешься", - сказал Гайдуков.

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