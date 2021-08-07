Матыцин назвал завоевание россиянами серебра Игр в пляжном волейболе историческим успехом

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Завоевание россиянами Вячеславом Красильниковым и Олегом Стояновским серебряных медалей Олимпийских игр в пляжном волейболе является историческим успехом. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта России.

В субботу Красильников и Стояновский стали серебряными призерами Олимпиады в Токио, проиграв норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму в финале турнира по пляжному волейболу со счетом 0-2 (17:21, 18:21). Бронзовые медали завоевали представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан. Красильников и Стояновский принесли сборной России первую медаль в пляжном волейболе на Играх.

"Поздравляю Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского с серебром Игр в Токио! Наши спортсмены добились исторического успеха - это первая олимпийская медаль в пляжном волейболе, завоеванная россиянами, - сказал Матыцин. - Начало олимпийского турнира выдалось для них непростым, но с каждым матчем они прибавляли в игре и впервые в российской истории дошли до финала Олимпиады. Российские волейболисты боролись с норвежцами за победу до последней минуты решающего матча, гордимся выступлением Вячеслава и Олега на Олимпиаде".

Матыцин также поздравил тренеров национальной команды и Всероссийскую федерацию волейбола с первой олимпийской медалью в пляжном волейболе.

Красильников и Стояновский являются чемпионами мира, на Олимпиаде 2016 года они стали четвертыми. Игры в Токио завершатся 8 августа.