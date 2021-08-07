Иранского каратиста Ганджзаде унесли на носилках с финального поединка на Олимпиаде

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Иранского каратиста Саджада Ганджзаде унесли на носилках с финального поединка с представителем Саудовской Аравии Тарегом Хамеди в весовой категории свыше 75 кг на Олимпийских играх в Токио.

В ходе поединка Хамеди использовал запрещенный прием, ударив соперника в шею. Судьи приняли решение дисквалифицировать представителя Саудовской Аравии и присудить победу иранцу. Бронзовые медали завоевали японец Рютаро Арага и турок Угур Акташ.

В соревнованиях у женщин в весовой категории свыше 61 кг золото завоевала египтянка Ферьял Абделазиз, серебро - азербайджанка Ирина Зарецкая, бронзу - китаянка Гун Ли и представительница Казахстана Софья Берульцева.

В 2016 году в ходе 129-й сессии Международного олимпийского комитета было принято решение о включении карате в программу Олимпийских игр в Токио. В 2019 году стало известно, что карате не войдет в программу Олимпиады 2024 года в Париже.

Ганджзаде 29 лет, он является четырехкратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Азии, а также победителем Азиатских игр. 23-летний Хамеди является двукратным чемпионом Азии (2017, 2019). Также на его счету две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов Азии и бронза Азиатских игр.

Сборная Ирана завоевала вторую золотую медаль и занимает 32-е место в медальном зачете. Также на счету иранских спортсменов две серебряные и две бронзовые награды. Китайцы идут на первом месте (38-31-18), вторые - американцы (35-38-33), третьи - японцы (26-12-17), четвертые - британцы (20-21-22). Российские спортсмены занимают пятую строчку (19-25-23).