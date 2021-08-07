{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Габрилян: Ласицкене проявила бойцовские качества для победы на Олимпиаде

Тренер заявил, что "становится на колено перед ее мужеством"
Тренер Марии Ласицкене Геннадий Габрилян
Описание
Тренер Марии Ласицкене Геннадий Габрилян

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене проявила бойцовские качества, чтобы победить в прыжках в высоту на Олимпийских играх. Об этом журналистам рассказал личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

На эту тему
Россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх
Россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх

В субботу Ласицкене заняла первое место, преодолев планку на высоте 2,04 м.

"Я становлюсь на колено перед Машей, ее мужеством, молодец! - сказал Габрилян. - Она проявила самые что ни на есть бойцовские качества, но расслабляться рано. Впереди у нас еще сезон и, я надеюсь, прекрасная, хорошая карьера, не будем загадывать по поводу следующей Олимпиады".

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
Футбол в России
Агент Фернандо заявил, что футболист ждет предложения от "Спартака"
По словам представителя игрока, бразилец хочет вернуться в московский клуб
Читать полностью