Габрилян: Ласицкене проявила бойцовские качества для победы на Олимпиаде

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене проявила бойцовские качества, чтобы победить в прыжках в высоту на Олимпийских играх. Об этом журналистам рассказал личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

В субботу Ласицкене заняла первое место, преодолев планку на высоте 2,04 м.

"Я становлюсь на колено перед Машей, ее мужеством, молодец! - сказал Габрилян. - Она проявила самые что ни на есть бойцовские качества, но расслабляться рано. Впереди у нас еще сезон и, я надеюсь, прекрасная, хорошая карьера, не будем загадывать по поводу следующей Олимпиады".

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира.