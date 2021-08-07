Россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх

Ласицкене преодолела планку на высоте 2,04 м. Второе место заняла австралийка Никола Макдермотт (2,02 м), третьей с тем же результатом стала украинка Ярослава Магучих, уступив по количеству затраченных попыток. В ходе соревнований Ласицкене рисковала остаться вовсе без медали, она лишь с третьей попытки взяла планку на высоте 1,96 метра. В квалификации российской легкоатлетке также понадобилось три попытки, чтобы взять высоту 1,95 метра.

Вот он – момент, к которому Ласицкене шла всю жизнь Золотой прыжок Маши! Величайшая победа! Какие эмоции! pic.twitter.com/ms9FafdlXN

Ласицкене 28 лет, она является трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, что является рекордным достижением. Также в активе россиянки две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы. В мае после возвращения в Москву из Лондона, где проходил очередной этап Бриллиантовой лиги, Ласицкене получила травму ноги на одной из тренировок, после чего длительное время восстанавливалась. 10 июля Ласицкене вернулась в прыжковый сектор, но ни разу не смогла прыгнуть выше 2 метров.

В 2016 году российские легкоатлеты не были допущены до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала. По решению международной федерации на Олимпиаде в Токио по той же причине смогли выступить только десять российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. На Олимпиаде 2012 года в женских прыжках в высоту победу одержала россиянка Анна Чичерова.

В общем зачете российская команда располагается на четвертом месте, имея в активе 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали. Первое место занимает команда Китая (38-31-18), второе - США (36-39-33), третье - Японии (27-12-17).

Олимпиада завершится 8 августа.