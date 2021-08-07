Российские синхронистки поддержали гимнасток сестер Авериных

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Синхронистки сборной России после победы на Олимпиаде в Токио в групповых упражнениях выразили поддержку гимнасткам Дине и Арине Авериным. Об этом синхронистки рассказали журналистам.

Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в индивидуальном многоборье. Первой стала представительница Израиля Линой Ашрам. Арина Аверина заняа итоговое четвертое место, третьей стала белоруска Алина Горносько.

"Мы пытались не смотреть, но мы смотрели. И мы хотим их поддержать - они большие молодцы", - сказала Светлана Ромашина.

По словам Аллы Шишкиной, синхронистки испытали шок после публикации результатов соревнований по художественной гимнастике. "Мы смотрели пару упражнений, и когда увидели итоги, то были просто в шоке", - подчеркнула она.

"Олимпийские игры - непредсказуемый старт, здесь выигрывают те, от кого не ждали, и проигрывают те, на кого надеялись, - добавила Александра Пацкевич. - И когда ты видишь новости о том, что впервые за 25 лет выиграли эти, а после - впервые за 150 тысяч лет проиграли эти, думаешь: а мы в какой категории будем? Это добавляет мандража перед стартом".