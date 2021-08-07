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XXXII летние Олимпийские игры

Солдатова оценила результаты российских гимнасток в личном многоборье на Олимпиаде

Россиянки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх
Александра Солдатова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александра Солдатова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские гимнастки Дина и Арина Аверины хорошо выступили в индивидуальном многоборье олимпийского турнира по художественной гимнастике. Такое мнение ТАСС высказала четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова.

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Российские гимнастки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх. В субботу россиянки Дина и Арина Аверины стали второй и четвертой соответственно. Дина по итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) набрала 107,650 балла, Арина - 102,100. Золото на счету представительницы Израиля Линой Ашрам (107,800). Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700).

"Девочки огромные молодцы, и Дина, и Арина выступили прекрасно. Конечно, я в шоке от результатов. Даже не представляю, что сейчас чувствуют девочки", - сказала Солдатова.

Олимпиада завершится 8 августа.

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