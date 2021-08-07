Российские синхронистки дадут гимнасткам на удачу прикоснуться к золотым медалям Олимпиады

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российские синхронистки после победы в группе на Олимпийских играх в Токио поделятся удачей с командой по художественной гимнастике, которой в воскресенье предстоит выступать в финале командных соревнований. Об этом журналистам рассказала Влада Чигирева, завоевавшая в Токио вторую в карьере олимпийскую золотую медаль.

В субботу российские синхронистки стали лучшими в группе, в то время как гимнастки Дина и Арина Аверины не сумели завоевать золото в личном первенстве. Последний раз россиянки уступали первое место на Играх 1996 года в Атланте.

"Возможно, сегодня дадим им подержать нашу медаль, потому что она приносит удачу. Когда девчонки выиграли дуэт, мы все подержали их медали, а до этого - мы подержали медали Жени Рылова. Это обязательное условие, это действительно работает", - сказала Чигирева.

Сборная России по художественной гимнастике вышла в финал командных соревнований со вторым результатом. Сборную России представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова. Первыми в квалификации стали болгарки.