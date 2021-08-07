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XXXII летние Олимпийские игры

Олимпийская чемпионка Ласицкене объяснила, почему не захватила лидерство с первых прыжков

По словам спортсменки, это связано с недостатком соревновательной практики

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Недостаток соревновательной практики помешал олимпийской чемпионке в прыжках в высоту Марии Ласицкене захватить лидерство с самого начала финала. Об этом Ласицкене рассказала журналистам.

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Ласицкене преодолела планку на высоте 2,04 м. Второе место заняла австралийка Никола Макдермотт (2,02 м), третьей с тем же результатом стала украинка Ярослава Магучих, уступив по количеству затраченных попыток. В ходе соревнований Ласицкене рисковала остаться вовсе без медали, она лишь с третьей попытки взяла планку на высоте 1,96 метра. В квалификации 28-летней российской легкоатлетке также понадобилось три попытки, чтобы взять высоту 1,95 метра.

"Почему взяла 1,96 только с третьей попытки? Я ничего не помню, находилась в каком-то тумане, когда ты просто идешь и делаешь, реализуешь установки "я могу, я должна". Почему не сразу была в топе? Это недостаток соревновательной практики", - сказала легкоатлетка.

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, что является рекордным достижением. Также в активе россиянки две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы. В мае после возвращения в Москву из Лондона, где проходил очередной этап Бриллиантовой лиги, Ласицкене получила травму ноги на одной из тренировок, после чего длительное время восстанавливалась. 10 июля Ласицкене вернулась в прыжковый сектор, но ни разу до Олимпиады не смогла прыгнуть выше 2 метров.

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