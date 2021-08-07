"Зенит" обыграл "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" со счетом 3:2 обыграли "Краснодар" в домашнем матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром Арена", на ней могли присутствовать не более 1 тыс. зрителей.
У "Зенита" дублем отметился Сердар Азмун (9-я и 35-я минуты), еще один мяч забил Александр Ерохин (44). В составе "Краснодара" отличились Джон Кордоба (24) и Урош Спайич (76). На 14-й минуте полузащитник гостей Эдуард Сперцян забил гол со штрафного, но взятие ворот было отменено из-за того, что Спайич в момент удара располагался слишком близко к стенке обороняющейся команды. По правилам это расстояние должно быть больше одного метра.
В стартовом составе "Краснодара" на поле вышел полузащитник Гжегож Крыховяк. 1 августа клуб объявил о его переходе из "Локомотива", за который поляк выступал с 2018 года. Азмун и Ерохин делят первое место в списке бомбардиров текущего сезона чемпионата России, имея в активе по четыре забитых мяча.
После трех туров действующий чемпион страны "Зенит" располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. "Краснодар" имеет в активе три очка и занимает 11-е место.
В следующем туре "Зенит" 15 августа на выезде сыграет со столичным "Локомотивом". "Краснодар" примет дома тульский "Арсенал".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|10-5
|9
|2
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|3
|Рубин
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|4
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|5
|Нижний Новгород
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|6
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|7
|Химки
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|10
|Ахмат
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|11
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|12
|Уфа
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|13
|Урал
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|14
|Крылья Советов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|15
|Ростов
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|16
|Арсенал
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0