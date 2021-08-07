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Футбол в России

"Зенит" обыграл "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу петербургского клуба
Футболисты "Зенита" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита"
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" со счетом 3:2 обыграли "Краснодар" в домашнем матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром Арена", на ней могли присутствовать не более 1 тыс. зрителей.

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У "Зенита" дублем отметился Сердар Азмун (9-я и 35-я минуты), еще один мяч забил Александр Ерохин (44). В составе "Краснодара" отличились Джон Кордоба (24) и Урош Спайич (76). На 14-й минуте полузащитник гостей Эдуард Сперцян забил гол со штрафного, но взятие ворот было отменено из-за того, что Спайич в момент удара располагался слишком близко к стенке обороняющейся команды. По правилам это расстояние должно быть больше одного метра.

В стартовом составе "Краснодара" на поле вышел полузащитник Гжегож Крыховяк. 1 августа клуб объявил о его переходе из "Локомотива", за который поляк выступал с 2018 года. Азмун и Ерохин делят первое место в списке бомбардиров текущего сезона чемпионата России, имея в активе по четыре забитых мяча.

После трех туров действующий чемпион страны "Зенит" располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. "Краснодар" имеет в активе три очка и занимает 11-е место.

В следующем туре "Зенит" 15 августа на выезде сыграет со столичным "Локомотивом". "Краснодар" примет дома тульский "Арсенал".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит330010-59
2Локомотив32106-37
3Рубин22004-06
4Динамо22005-26
5Нижний Новгород21102-14
6Сочи21012-23
7Химки21012-33
8ЦСКА21012-23
9Спартак21011-13
10Ахмат21013-33
11Краснодар31025-43
12Уфа30123-51
13Урал20111-41
14Крылья Советов20021-30
15Ростов20022-60
16Арсенал20021-60

 

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