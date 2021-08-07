Вольвич: французские волейболисты заслуженно победили в финале Олимпиады

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Сборная Франции по волейболу заслужила победу на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение журналистам высказал игрок российской команды Егор Клюка.

В субботу россияне в финале проиграли французам со счетом 2-3.

"Тяжело на душе, хотелось, конечно, большего, эмоции были на пределе. Я думаю, не первая партия все решила, какие-то мелочи, где-то удача, где-то шальной мяч. Очень хороший волейбол демонстрировали, даже когда из группы вышли. Они отдали максимум, даже больше. Они заслуженно выиграли, молодцы", - сказал Клюка.

"Насчет психологического преимущества - да, оно было на нашей стороне. Но пятая партия - это всегда лотерея", - добавил он.

Олимпиада завершится 8 августа.