Российские волейболисты стали серебряными призерами Олимпийских игр

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российские волейболисты проиграли французам в финале олимпийского турнира и завоевали серебро Игр в Токио.

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Встреча завершилась со счетом 2-3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15). Российская команда сумела отыграться со счета 0-2 по сетам. В пятой, решающей партии россияне вели 3:0, затем 6:3, после чего французы набрали четыре очка подряд и уже не упускали лидерство.

Самым результативным игроком матча стал французский доигровщик Эрвин Нгапет, в активе которого 26 очков. У россиян больше всех очков набрал диагональный Максим Михайлов (21).

Российские волейболисты одержали победу на Олимпийских играх 2012 года, тогда в финале были обыграны бразильцы. Первые два сета российская сборная проиграла, однако затем сумела взять три партии подряд.

Всего в активе российской сборной на Олимпийских играх одна победа (2012), две серебряные (2000, 2021) и две бронзовые медали (1996, 2016). Французская команда впервые завоевала медаль Олимпиады. Чаще всех на Играх побеждали бразильцы, американцы и волейболисты СССР (по 3).

Французы занимают десятое место в медальном зачете Игр в Токио, завоевав 9 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград. Россияне идут на четвертой строчке (20-26-23). Лидируют китайцы (38-31-18), вторыми идут американцы (36-39-33), третьими - японцы (27-12-17). Олимпиада завершится 8 августа.